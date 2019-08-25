27 тыс. туш свиней утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области

26,943 тыс. туш свиней утилизированы по состоянию на 25 августа из-за вспышки африканской чумы (АЧС) на предприятии "Галичина-Захід" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуаций во Львовской области, передают Українські Новини.

"Всего обустроено 7 котлованов для утилизации свиней, в 3 котлованах проводилось сжигание туш свиней, четвертый и пятый котлован подготовлены тушами свиней и горючими материалами для сжигания, всего заложено и утилизировано 26 943 туш", - говорится в сообщении.

В работах по утилизации задействованы 241 человек и 31 единица техники.

Как сообщали Українські Новини, Львовская областная государственная администрация заявляет о падеже 320 свиней от африканской чумы (АЧС) 16 августа на предприятии "Галичина-Запад" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней.