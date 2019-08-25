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  • Кличко готовят на роль "громоотвода" для команды Зе, которая не сможет снизить тарифы, - Цыбулько
25 августа 2019, воскресенье, 16:08 366
Политика 2019-08-25T16:09:23+03:00
Українські Новини
Кличко готовят на роль "громоотвода" для команды Зе, которая не сможет снизить тарифы, - Цыбулько

Кличко готовят на роль "громоотвода" для команды Зе, которая не сможет снизить тарифы, - Цыбулько

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Команда президента Владимира Зеленского прекратит давление на мэра Киева Виталия Кличко к началу отопительного сезона для того, чтобы было на кого переложить ответственность за огромные тарифы.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Владимир Цыбулько.


"К началу отопительного сезона скорее всего давление Банковой на Кличко приостановится, так как команде Зе потребуется громоотвод, фигура, на которую можно будет перевести часть ответственности за огромные тарифы, которые Зе и его команда обещали существенно снизить", - считает эксперт.

По его мнению это произойдет из-за того, что "слуги народа" не смогут выполнить свои обещания и снизить тарифы.

"Снизить вряд ли удастся, поэтому потребуется громоотвод. Как бы ни радовались в Слуге народа электоральным результатам в Киеве, но к местным выборам аппетиты СН будут существенно приуменьшены целым рядом провалов на общенациональном уровне, как уже провалена международная политика", - пояснил политолог.

Впрочем, он не исключил, что состоится новый этап давления на Кличко, но уже через должности председателей районных госадминистраций.

"Новый этап давления на Кличко сведется к продвижению на должности председателей РГА в Киеве своих людей, и здесь может ситуация в корне измениться, поскольку начнут работать локальные интересы. И именно от сохранения в должности Кличко будет зависеть, пойдут киевляне "качать" осенью революционную ситуацию, ведь начиная с евробляхеров, круг недовольных новой властью растет, и это недовольство касается именно тех, кто с пеной у рта боролся за победу Зе", - подчеркнул Владимир Цыбулько.

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