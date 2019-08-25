Ровно празднует день города

Ровно 25 августа празднует день города. Об этом говорится в сообщении Ровенского городского совета, передают Українські Новини.\r\nВ этом году город празднует 736-летие, праздничные мероприятия пройдут 25-26 августа.\r\nУтром в храмах города началась божественная литургия и благодарственный молебен за Украину, Ровно и его жителей.\r\nНа Майдане незалежности начался "Праздник хлеба-2019", также открылась выставка "Аллея мастеров".\r\nТакже состоится совместный молебен за Украину "Боже, Великий Единый, нам Украину храни".\r\nКроме этого, запланирован "Праздничный вернисаж" - выставка работ членов Национального союза художников.\r\nВ программе дефиле и плац-концерт духовых оркестров оперативного командования "Запад", Ривненского городского Дворца культуры, выставка раритетной пожарной техники и парад байкеров.\r\nКак сообщали Українські Новини, впервые город Ровно упоминается в 1283 году как город Галицко-Волынского княжества.