Ровно празднует день города

Ровно 25 августа празднует день города. Об этом говорится в сообщении Ровенского городского совета, передают Українські Новини.

В этом году город празднует 736-летие, праздничные мероприятия пройдут 25-26 августа.

Утром в храмах города началась божественная литургия и благодарственный молебен за Украину, Ровно и его жителей.

На Майдане незалежности начался "Праздник хлеба-2019", также открылась выставка "Аллея мастеров".

Также состоится совместный молебен за Украину "Боже, Великий Единый, нам Украину храни".

Кроме этого, запланирован "Праздничный вернисаж" - выставка работ членов Национального союза художников.

В программе дефиле и плац-концерт духовых оркестров оперативного командования "Запад", Ривненского городского Дворца культуры, выставка раритетной пожарной техники и парад байкеров.

Как сообщали Українські Новини, впервые город Ровно упоминается в 1283 году как город Галицко-Волынского княжества.