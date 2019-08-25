подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
25 августа 2019, воскресенье, 16:00 82
Общество 2019-08-25T16:00:59+03:00
Українські Новини
Ровно празднует день города

Ровно празднует день города

Ровно 25 августа празднует день города. Об этом говорится в сообщении Ровенского городского совета, передают Українські Новини.

В этом году город празднует 736-летие, праздничные мероприятия пройдут 25-26 августа.

Утром в храмах города началась божественная литургия и благодарственный молебен за Украину, Ровно и его жителей.

На Майдане незалежности начался "Праздник хлеба-2019", также открылась выставка "Аллея мастеров".

Также состоится совместный молебен за Украину "Боже, Великий Единый, нам Украину храни".

Кроме этого, запланирован "Праздничный вернисаж" - выставка работ членов Национального союза художников.

В программе дефиле и плац-концерт духовых оркестров оперативного командования "Запад", Ривненского городского Дворца культуры, выставка раритетной пожарной техники и парад байкеров.

Как сообщали Українські Новини, впервые город Ровно упоминается в 1283 году как город Галицко-Волынского княжества.

Больше новостей о: День города

Архив
Новости
Задержание наркодиллеров.
Под Киевом задержали поставщиков амфетамина курсантам "Десны" и ликвидировали нарколабораторию 17:25
Задержание браконьеров. Фото: facebook.com/khersonpolice.official/
Полицейские отпустили на волю незаконно выловленные 600 тыс. бычков и 10 тыс. креветок 17:00
Неизвестные отбили голову памятника советскому партизану в Ровенской области 16:53
Саммит G7: возвращать Россию за стол рано, но координацию надо укрепить, – СМИ 16:32
27 тыс. туш свиней утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области 16:23
больше новостей
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Мне нравятся два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере 20:15
На Закарпатье местный супермаркет взорвали из РПГ 21:45
Гривна рухнула на межбанке перед Днем независимости 18:21
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
больше новостей
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом 23:48
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
"Роттердам+" обеспечил самую низкую цену на электроэнергию, - Розенко 13:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok