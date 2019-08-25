Рівне святкує день міста

Рівно 25 серпня святкує день міста. Про це йдеться в повідомленні Рівненської міської ради, передають Українські Новини.\r\nцього року місто святкує 736-річчя, святкові заходи пройдуть 25-26 серпня.\r\nЗранку в храмах міста розпочалась божественна літургія та подячний молебень за Україну, Рівне та його мешканців.\r\nНа Майдані незалежності розпочався "Свято хліба-2019", також відкрилася виставка "Алея майстрів".\r\nТакож відбудеться спільний молебень за Україну "Боже, Великий Єдиний, нам Україну храни".\r\nКрім цього, заплановано "Святковий вернісаж" - виставка робіт членів Національної спілки художників.\r\nУ програмі дефіле та плац-концерт духових оркестрів оперативного командування "Захід", Рівненського міського Палацу культури, виставка раритетних пожежної техніки і парад байкерів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вперше місто Рівне згадується в 1283 році як місто Галицько-Волинського князівства.