Рівне святкує день міста

Рівно 25 серпня святкує день міста. Про це йдеться в повідомленні Рівненської міської ради, передають Українські Новини.

цього року місто святкує 736-річчя, святкові заходи пройдуть 25-26 серпня.

Зранку в храмах міста розпочалась божественна літургія та подячний молебень за Україну, Рівне та його мешканців.

На Майдані незалежності розпочався "Свято хліба-2019", також відкрилася виставка "Алея майстрів".

Також відбудеться спільний молебень за Україну "Боже, Великий Єдиний, нам Україну храни".

Крім цього, заплановано "Святковий вернісаж" - виставка робіт членів Національної спілки художників.

У програмі дефіле та плац-концерт духових оркестрів оперативного командування "Захід", Рівненського міського Палацу культури, виставка раритетних пожежної техніки і парад байкерів.

Як повідомляли Українські Новини, вперше місто Рівне згадується в 1283 році як місто Галицько-Волинського князівства.