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25 августа 2019, воскресенье, 15:44 17
Происшествия 2019-08-25T15:45:27+03:00
Українські Новини
Молдаване на Chevrolet влетели под фуру на Житомирской трассе: водитель погиб, пассажиры в реанимации

Молдаване на Chevrolet влетели под фуру на Житомирской трассе: водитель погиб, пассажиры в реанимации

В воскресенье, 25 августа под Киевом на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП. Chevrolet на скорости залетел под стоящую на "аварийке" фуру. В результате аварии водитель легковушки погиб, а пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 9:00 на 51 километре трассы Житомир-Киев. Об этом Информатор сообщает с места трагедии.

По предварительным данным от полиции, в Chevrolet ехали граждане Молдавии. Фура стояла на аварийке, когда в нее на скорости влетела легковушка. Сотрудница придорожного кафе, возле которого произошла авария, рассказала, что принимала заказ у водителя грузового авто в момент ДТП. Сам водитель фуры утверждает, что выбежал из кафе, услышал сильный удар, и увидел Chevrolet под фурой. Мужчина находится в шоковом состоянии.

Смертельное ДТП под Киевом. Фото: ИнформаторСмертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор

В ДТП погиб водитель легкового авто, а пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Причина аварии на данный момент неизвестна. От Chevrolet практически ничего не осталось. Автомобиль остался без стекол и части крыши. Передняя часть машины полностью смята.

На месте ДТП работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Детали трагедии устанавливаются.

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