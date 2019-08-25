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25 августа 2019, воскресенье, 11:23 397
Экономика 2019-08-25T11:23:24+03:00
Українські Новини
Формула "Роттердам+" стала "преступной" после смены власти, - Землянский

Формула "Роттердам+" стала "преступной" после смены власти, - Землянский

Введение формулы "Роттердам+" одобрили западные партнеры Украины и зарубежные финансовые организации, но после смены президента она неожиданно стала "преступной". Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в комментарии журналисту.

 
 "Когда приходили крупные эксперты из Международного валютного фонда или из Всемирного банка, они говорили: ой, как здорово, ой, как замечательно, у вас тут прямо такой рыночный механизм ценообразования, мы даже не знаем, как вам поаплодировать. А теперь получается, что власть поменялась, и все. Схема стала преступной", - заявил Землянский.
 
Энергоэксперт подчеркнул, что введение формульного подхода к ценообразованию позволило уйти от ручного регулирования цен на уголь, порождавшего коррупцию, и бизнес получил возможность планировать свою деятельность. По его мнению, выдвинутые НАБУ по делу "Роттердам+" обвинения безосновательны.
 
"Все игроки рынка имеют возможность посчитать спрогнозировать приблизительно, какова будет цена на следующий месяц на тот же самый уголь, соответственно рассчитать, если мы берем "Роттердам+" с точки зрения расчета оптовой цены, то можно было просчитать, какая приблизительно будет оптовая рыночная цена. Вот же в чем была суть "Роттердама". Поэтому, честно сказать, мне очень тяжело объяснить, в чем суть претензий по "Роттердаму", - отметил Землянский.
 
Напомним, ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что дело НАБУ по "Роттердам+" политически мотивировано и является попыткой давления на частный бизнес.
 
24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+".
 
Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

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