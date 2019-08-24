Кличко поздравил Украину с Днем Независимости

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости Украины. Приветственное видео он опубликовал в социальной сети Facebook, сообщает портал kiev.klichko.org.

"День рождения Украины - независимой, смелой, талантливой. Страны, которая сегодня строит свое будущее - в селах, поселках и городах. Из тысяч дел, усилий многих людей складывается картина изменений ", - отметил Кличко.

В видео, на примере отдельных объектов, он показал, какие изменения произошли и продолжаются в столице. В частности, строительство метро на Виноградарь, новые детсады и школы, обновленные больницы и родильные дома, капитальный ремонт дорог, обустройство нового освещения. А также популярные среди киевлян и туристов локации - новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и киевский "Монмартр" - Аллея художников.

"Украинцы показали, что умеют отстаивать свое достоинство, свою свободу! И продолжают это делать. Умеют работать и любят свою страну. Именно поэтому Украина победит. Станет сильной и успешной! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Независимости!", - обратился к украинцам мэр Киева.