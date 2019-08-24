Во Львове прошел марш по случаю Дня независимости

Около 1 тыс. человек провели 24 августа "Марш непокоренных" по случаю Дня независимости во Львове. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\n\r\n\r\nУчастники марша собрались на Лычаковском кладбище и совершили шествие в центр города.\r\n\r\nОни несли плакаты с надписями: "Марш нескорених", "Дякуємо захисникам України!", а также государственные и красно-черные флаги.\r\n\r\nТакже участники марша несли фотографии погибших участников антитеррористической операции на Донбассе.\r\nФото: Четверта студія\r\nОни скандировали: "Слава Україні! Героям Слава!".\r\nМарш завершился молебном в гарнизонном храме Св. Петра и Павла в центре города.\r\nВ мероприятии принимали участие как гражданские, так и военные.\r\nКонфликтов не возникало.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в субботу около 11:00 завершились официальные торжественные мероприятия по случаю Дня независимости в Киеве.\r\nПосле этого 11 тыс. человек начали альтернативный Марш защитников Украины в центре Киева.\r\nШествие началось в 11:00 в Парке Тараса Шевченко и завершилось около 12:20 на Майдане Незалежности.