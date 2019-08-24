Во Львове прошел марш по случаю Дня независимости

Около 1 тыс. человек провели 24 августа "Марш непокоренных" по случаю Дня независимости во Львове. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Участники марша собрались на Лычаковском кладбище и совершили шествие в центр города.

Они несли плакаты с надписями: "Марш нескорених", "Дякуємо захисникам України!", а также государственные и красно-черные флаги.

Также участники марша несли фотографии погибших участников антитеррористической операции на Донбассе.

Фото: Четверта студія

Они скандировали: "Слава Україні! Героям Слава!".

Марш завершился молебном в гарнизонном храме Св. Петра и Павла в центре города.

В мероприятии принимали участие как гражданские, так и военные.

Конфликтов не возникало.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу около 11:00 завершились официальные торжественные мероприятия по случаю Дня независимости в Киеве.

После этого 11 тыс. человек начали альтернативный Марш защитников Украины в центре Киева.

Шествие началось в 11:00 в Парке Тараса Шевченко и завершилось около 12:20 на Майдане Незалежности.