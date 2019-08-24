ГСА открыла новое здание апелляционного админсуда в Одессе

Государственная судебная администрация Украины завершила очередной проект по улучшению условий доступа к правосудию.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГСА.\r\n23 августа в Одессе состоялось торжественное открытие помещения Пятого апелляционного административного суда (ранее он носил название Одесский апелляционный административный суд - ред.), который расположился по ул. Софиевской, 19.\r\n\r\nВ церемонии приняли участие председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк, председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха, председатель Совета судей Украини Богдан Монич, председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабури и другие высокие гости.\r\nСам суд был создан почти два года назад, в декабре 2017, но помещений для осуществления правосудия не хватало, поэтому Государственная судебная администрация обратилась к правительству с инициативой принять в сферу управления помещения военного городка площадью более 7,5 тыс. кв.\r\nЗа счет государственных средств была создана проектная документация ремонтно-реставрационных работ объекта, которая впоследствии получила позитивное экспертное заключение.\r\nПри планировании помещений за образец был взят один из лучших судов Германии - Баварский административный суд (г. Мюнхен).\r\n\r\nКак отметил председатель ГСА, немецкий суд посещала группа украинских проектантов, чтобы учесть и перенять лучший опыт.\r\nНа вопрос, в чем уникальность восстановленного помещения, Холоднюк ответил:"Это помещение находилось в запущенном состоянии и было передано на баланс ГСА в 2016 году. И перед нами стояла задача в кратчайшие сроки восстановить это историческое здание с одной главной целью - обеспечить достойный доступ людей к правосудию. И мы выполнили его практически за 2 года".\r\nВ ГСА отмечают, что благодаря удачным конструкторским и дизайнерским решениям, а также учитывая европейские стандарты, удалось обустроить просторные залы судебных заседаний и комфортные офисы для судей, комнаты для медиации, зоны ожидания.\r\nЗалы судебных заседаний оборудованы системами видеоконференцсвязи, а само помещение оснащено системами кондиционирования, видеонаблюдения, IP-телефонией и Wi-Fi.\r\n"Проведенные работы по восстановлению помещения обеспечили жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей возможностями для защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов в надлежащих для осуществления судопроизводства условиях", - отметил Холоднюк.\r\n\r\nЧто же касается маломобильных групп населения, то Государственная судебная администрация создала для таких категорий граждан все необходимые условия для размещения в залах судебных заседаний и других помещениях.\r\nНа входе в суд обустроены раздвижные двери, пандусы, а все навигационные стенды оснащены рельефно-точечным шрифтом Брайля.\r\nОбщая стоимость выполненных ремонтно-реставрационных работ составляет около 178 млн грн., а общая площадь суда составляет почти 9 тыс. кв.м.\r\nХолоднюк подчеркнул, "эти средства являются инвестициями госбюджета в улучшение доступности правосудия для граждан".\r\nКак отметил глава ГСА, за 5 лет работы удалось реконструировать и открыть уже 75 помещений судов.\r\nХолоднюк также сообщил, что до конца года запланировано открытие еще не менее 10 зданий судов.\r\n