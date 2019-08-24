Бескомпромиссная борьба на футбольных полях традиционно свойственная играм на "Кубок Независимости", - Костюченко

На искусственных полях НТК им. Виктора Банникова Украинской ассоциации футбола прошел турнир "Кубок Независимости". Это ежегодное первенство под эгидой УАФ проводится уже в третий раз. Данные соревнования объединили представителей отечественного политикума, силовых ведомств, журналистов и футбольных функционеров ради высокой цели - помочь детям из семей социально уязвимых категорий населения заниматься спортом.

"Это уже традиционные соревнования в канун главного праздника нашей страны являются благотворительным и направлены на поддержку детей участников АТО/ООС, переселенцев из Крыма и оккупированных территорий востока Украины, а также социально уязвимых категорий населения. Собранные среди участников и меценатов средства будут направлены на приобретение футбольной экипировки для юных футболистов", - отметил в разговоре с журналистами первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

В соответствии с регламентом турнира нынешнего года, 10 команд были разбиты на две группы. В группе "А" соревновались коллективы Государственной фискальной службы Украины, сборная DSI Group, сборная Генеральной прокуратуры Украины, сборная Украинской ассоциации футбола, сборная строителей Украины. Группу "Б" сформировали команда Государственного бюро расследований, сборная Кабинета Министров Украины, сборная журналистов Украины, сборная МВД Украины и ФК "Маэстро".

Согласно регламенту первенства, команды, набравшие наибольшее количество очков по результатам отборочного турнира, выходили в финал. Коллективы, занявшие в группах вторые места, играли в матче за третье место.

Как сообщили Українським Новинам в УАФ, в группе "А" борьба за первое место до последнего шла между командами Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины, командами, которые оказались сильнее других соперников. В группе "Б" первой финишировала команда Министерства внутренних дел Украины, второй - сборная Кабинета Министров Украины.

Таким образом, в матче за третье место встретились сборные Генеральной прокуратуры Украины и Кабинета Министров Украины. Сильнее оказались представители прокуратуры - 3:0.

Решающий же матч подарил невероятную интригу, которая сохранялась до финального свистка. В результате рефери зафиксировал победу команды Государственной фискальной службы Украины над сборной МВД Украины - 3:2.

"Все матчи прошли в настоящей спортивной борьбе. Случались и фолы, и споры на поле. Но в целом, атмосфера была очень футбольной. И на следующий розыгрыш этого трофея мы рассчитываем привлечь новых участников", - подвел итоги турнира первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Принял участие в турнире и представитель национальной отечественной футбольной сборной. Команду Украинской ассоциации футбола усилил выдающийся голкипер, экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне - один из помощников Андрея Шевченко - Александр Шовковский. Кстати, он показал свое мастерство, выступив в роли полевого игрока.

"В эти дни, День Государственного флага Украины и День Независимости Украины, важно, чтобы такие турниры продолжались и были традиционными. Очень важно, что подобные соревнования объединяют различные органы власти, журналистов, ветеранов спорта и способствуют развитию футбола в нашей стране", - отметил, при вручении наград, обращаясь к участникам турнира, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.