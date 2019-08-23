Зеленский уволил председателя Маневицкой райадминистрации в Волынской области Лындюка

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Маневицкой районной государственной администрации в Волынской области Андрея Лындюка. Об этом говорится в распоряжении Президента №277, передают Українськi Новини.\r\nРаспоряжение подписано 23 августа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский 9 июля уволил 8 председателей районных государственных администраций в Волынской области.\r\n11 июля Зеленский уволил председателя Иваничевской районной государственной администрации в Волынской области Лилию Кревскую.\r\n18 июля Зеленский уволил председателя Камень-Каширской районной государственной администрации в Волынской области Валерия Дунайчука.