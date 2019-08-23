Зеленский уволил председателя Маневицкой райадминистрации в Волынской области Лындюка

Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46

НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55

Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено

Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ