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23 августа 2019, пятница, 21:22 13
Президент 2019-08-24T00:23:16+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил председателя Маневицкой райадминистрации в Волынской области Лындюка

Зеленский уволил председателя Маневицкой райадминистрации в Волынской области Лындюка

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Маневицкой районной государственной администрации в Волынской области Андрея Лындюка. Об этом говорится в распоряжении Президента №277, передают Українськi Новини.

Распоряжение подписано 23 августа.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский 9 июля уволил 8 председателей районных государственных администраций в Волынской области.

11 июля Зеленский уволил председателя Иваничевской районной государственной администрации в Волынской области Лилию Кревскую.

18 июля Зеленский уволил председателя Камень-Каширской районной государственной администрации в Волынской области Валерия Дунайчука.

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