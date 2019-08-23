Помещения для местных судов в Полтаве восстановят до конца 2022, - Холоднюк

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк заявляет, что помещения для местных общих судов в Полтаве планируют восстановить до конца 2022 года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГСА.

Согласно ему, власти Полтавы передали на баланс Государственной судебной администрации помещения Кадетского корпуса.

Уже через 3 года глава ГСА прогнозирует, что здесь будут созданы все необходимые условия, чтобы можно было вершить правосудие.

22 августа Холоднюк посетил Полтаву с рабочим визитом. Совместно с представителями местной власти он осмотрел помещение Кадетского корпуса, которое недавно передали на баланс ГСА.

Несмотря на то, что здание имеет статус памятника архитектуры национального значения, сейчас оно - в запущенном состоянии.

Глава ГСА заверил, что его сохранят и восстановят.

По предварительным подсчетам, строительство и восстановительные работы обойдутся в 300 млн гривен.

В ГСА убеждены, что из Государственного бюджета такие средства будут выделены, ведь функционирование судебного учреждения значительно улучшит доступ к правосудию для полтавчан.

"Минимум 300 000 000 гривен средств государственного бюджета необходимо для того, чтобы восстановить эту историческую достопримечательность архитектуры. Далее мы создадим экспертную комиссию, которая обследует это помещение, и к концу 2022 планируем сдать в эксплуатацию", - сказал Холоднюк.

По его словам, тендерные процедуры планируется провести в I квартале 2020 года, а уже во II квартале начать строительные и реставрационные работы.

Холоднюк также подчеркнул, что ГСА в пределах финансовых возможностей осуществляет все необходимые меры для обеспечения доступа для правосудия и создания комфортных условий для посетителей судов в соответствии с европейскими стандартами.

Напомним, ранее Холоднюк сообщал, что за последние 5 лет было введено в эксплуатацию 75 зданий судов. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще более 10 зданий судов.