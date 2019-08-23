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23 августа 2019, пятница, 20:25 213
Кабмин 2019-08-23T20:29:43+03:00
Українські Новини
МВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков

МВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков

Министерство внутренних дел намерено усилить борьбу с нелегальным оборотом табачных изделий в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заедании коллегии МВД 23 августа, сообщает сайт МВД Украины.

"Мы должны положить конец рынку контрабандных сигарет и контрафактному производству на украинских фабриках", – сказал он.

Министр привел аналитические данные компании KPMG,  согласно которым Украина является крупнейшим  поставщиком контрабанды сигарет в Евросоюз. При этом один из источников контрабандных потоков – внутренний рынок Украины.

"Доля нелегальной продукции сигарет за последние годы увеличилась в семь раз, практически до 10%. Потери бюджета в 2018 году составили 3 млрд грн. Кроме того, по данным ГФС, около 50% рознично-оптовой торговли сигаретами находятся в тени. Что, по нашей оценке, в 2018 году привело к потерям в государственном и местных бюджетах на уровне 2,5 млрд грн. По предварительным расчетам, потери в государственных и местных бюджетах за 6 месяцев 2019 года  уже составили 2 млрд грн. А к концу года потери могут составить 4 млрд грн", - сказал Аваков.

Заместитель председателя Национальной полиции – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец сообщил, что, на сегодняшний день, на табачном рынке существуют две проблемы.

"Первая – это поступление контрабандным путем транзитных сигарет в Украину и перемещение их в Европу, вторая – существование "серых" схем уклонения от уплаты налогов", - отметил он.

По словам Купранца, Департамент защиты экономики Нацполиции Украины разоблачил "серую" схему уклонения от уплаты 5% акцизного сбора при реализации табачных изделий. Предприятия, торгующие сигаретами, не отражают в бухгалтерском учете большую часть продукции, проданной за наличные деньги, а вместо этого отражают другие группы товаров. Возникающий в результате такой схемы теневой денежный оборот легализуют с помощью специальных конвертационных центров.

Купранец сообщил, что Департамент защиты экономики наложил аресты на счета 52 предприятий на общую сумму более 1 млрд грн.

Также зампредседателя Нацполиции обратился к министру финансов Оксане Маркаровой с просьбой оказать помощь со стороны налоговых органов в борьбе с нелегальным табачным рынком.

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