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23 августа 2019, пятница, 18:49 478
Общество 2019-08-23T19:30:01+03:00
Українські Новини
Кличко заявил, что "один из общенациональных каналов" платит бабушкам для имитации "бунта киевлян"

Кличко заявил, что "один из общенациональных каналов" платит бабушкам для имитации "бунта киевлян"

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg

Сотрудники одного из украинских общенациональных каналов взялись снимать "очень страшное кино" - очередной манипулятивный и ложный материал о Виталии Кличко. Об этом сам мэр Киева сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! Дно еще не пробито ... По моей информации, "чудо-политики" с канала, что неустанно толчет бред о столичном мэре, взялись варганить новое творение о Кличко. Ну, нет, наверное, что рассказывать о произошедшем и процессах в стране общенациональному каналу", - писал столичный мэр.


По словам мэра Киева, журналисты пытаются найти спикеров, которые расскажут "страшные вещи" о нем.

"А почему? Потому Кличко - независимая политическая фигура, а кое-кому очень хочется прибрать к рукам Киев. Так вот, ищут для очередной грязи от одного матюкливого автора целых несколько десятков спикеров для интервью. Тянуться показать "бунт киевлян против Кличко". Героям, в частности бабушкам, обещают деньги за игру в этом "очень страшном кино" ", - отметил Виталий Кличко.

Политик подчеркнул, что подобные манипуляции его не пугают и не помешают ему и дальше работать на благо киевлян.

"Ну давайте! Платите. Хотя, лучше было бы заплатить преподавателям украинского языка и хороших манер, чтобы научили некоторых новоиспеченных депутатов культурно говорить и прилично держаться, как минимум", - резюмировал Виталий Кличко.
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