Кличко заявил, что "один из общенациональных каналов" платит бабушкам для имитации "бунта киевлян"

Сотрудники одного из украинских общенациональных каналов взялись снимать "очень страшное кино" - очередной манипулятивный и ложный материал о Виталии Кличко. Об этом сам мэр Киева сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! Дно еще не пробито ... По моей информации, "чудо-политики" с канала, что неустанно толчет бред о столичном мэре, взялись варганить новое творение о Кличко. Ну, нет, наверное, что рассказывать о произошедшем и процессах в стране общенациональному каналу", - писал столичный мэр.



По словам мэра Киева, журналисты пытаются найти спикеров, которые расскажут "страшные вещи" о нем.



"А почему? Потому Кличко - независимая политическая фигура, а кое-кому очень хочется прибрать к рукам Киев. Так вот, ищут для очередной грязи от одного матюкливого автора целых несколько десятков спикеров для интервью. Тянуться показать "бунт киевлян против Кличко". Героям, в частности бабушкам, обещают деньги за игру в этом "очень страшном кино" ", - отметил Виталий Кличко.



Политик подчеркнул, что подобные манипуляции его не пугают и не помешают ему и дальше работать на благо киевлян.



"Ну давайте! Платите. Хотя, лучше было бы заплатить преподавателям украинского языка и хороших манер, чтобы научили некоторых новоиспеченных депутатов культурно говорить и прилично держаться, как минимум", - резюмировал Виталий Кличко.