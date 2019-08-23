подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 18:09 246
Общество 2019-08-23T20:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко обсудил с президентом Группы Всемирного банка продолжение реформы децентрализации

Кличко обсудил с президентом Группы Всемирного банка продолжение реформы децентрализации

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко.
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, который прибыл в Украину. Во встрече также приняли участие мэры Мариуполя - Вадим Бойченко и Хмельницкого - Александр Симчишин. Об этом сообщает пресс-служба Виталия Кличко. 

По словам Кличко, на встрече речь шла о важности продолжения реформы по децентрализации в Украине и усиление местного самоуправления.

 "Обсудили также дальнейшие преобразования для финансовой состоятельности украинских городов и поселков, другие реформы, в которых нуждаются сегодня на местах. - Это и создание муниципальной полиции. Это и влияние городских властей, например, на назначение глав районов в столице. Потому что у нас их назначает президент, а мэр Киева не может не то что уволить главу района, а также выговор ему без согласования с президентом вынести не может!", - подчеркнул Виталий Кличко.
 
Также, как отметил Кличко, речь шла о переспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами в привлечении средств под муниципальные гарантии на строительство важных для всех городов Украины объектов - транспортной инфраструктуры, мусороперерабатывающих заводов и других.
Архив
Новости
Борис Джонсон. Фото: rbc.ru
День флага Украины: премьер Британии заговорил на украинском, а послы и дипломаты спели песню "Украина" Петриненко 20:07
Фото Игоря Зинкевича
2 женщины госпитализированы в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове 19:59
Зеленский дал гражданство 11 воевавшим на Донбассе иностранцам 19:33
Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области, назначенных Порошенко 19:18
Возможный губернатор Запорожской области указал в декларации долларовые и евровые сбережения, а недвижимость записал на жену 19:10
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЕКУ 11:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok