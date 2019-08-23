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  • Дерегуляция вагонной составляющей приносит государству прибыль и уничтожает коррупцию, — Кристиан Кун
23 августа 2019, пятница, 15:46 392
Политика 2019-08-23T17:00:02+03:00
Українські Новини
Дерегуляция вагонной составляющей приносит государству прибыль и уничтожает коррупцию, — Кристиан Кун

Дерегуляция вагонной составляющей приносит государству прибыль и уничтожает коррупцию, — Кристиан Кун

Дерегуляция вагонной составляющей, реализованная в прошлом году руководством "Укрзализныци", позволила предприятию самостоятельно устанавливать цены на использование собственных вагонов, это лишило возможности посредникам получать сверхприбыли. Об этом в интервью изданию Deutsche Welle рассказал Кристиан Кун, член наблюдательного совета УЗ.


По его словам, складывается ощущение, что есть круг лиц, заинтересованных в существовании искусственного дефицита грузовых вагонов.

"Мы уже предприняли ряд мер, которые привели к тому, что время простоя пустых вагонов существенно сократилось. Это позволило немного разрядить ситуацию с нехваткой вагонов, она уже не такая критическая, как в прошлом году", — заявил Кун.

В то же время, он отметил, что есть другое направление, в котором еще надо многое делать. Это централизация и автоматизация системы распределения транспортных мощностей и расчетов за услуги. По словам Куна, если начальники на местах больше не будут решать, кому и когда дать вагон, а это будет доверено электронной системе, исчезнет поле для коррупции.

Напомним, что решение об отмене 209го постановления, завершившего процесс дерегуляции вагонной составляющей, было инициировано Главой правления АО "Укрзализныця" Евгением Кравцовым в начале 2018 года. До этого до цена на услуги перевозки парком вагонов "Укрзализныци" устанавливались государством. А она, в свою очередь, была намного ниже той, которую платят реальные грузоотправители. Из-за этого "Укрзализныця" недополучала доходы, а разница плодила коррупционные схемы.

По словам Кравцова дерегуляция вагонной составляющей позволила увеличить парк вагонов, улучшить их состояние и загрузить работой вагоностроительные заводы. Так, в прошлом году было построено более 10 тысяч вагонов, из них более 3,5 тысяч на заводах Укрзалiзницi. Кроме того, в конце прошлого года Укрзалiзниця провела первый аукцион по продаже услуг по предоставлению в пользование вагонов в системе Prozorro.
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