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23 августа 2019, пятница, 15:31 456
Экономика 2019-08-23T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Роттердам+" не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс

"Роттердам+" не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс

Использование формулы "Роттердам+" не подразумевает, что уголь будет поставляться в Украину из Роттердама. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс в интервью интернет-изданию delo.ua.

"Использование индекса цен API 2 плюс надбавка на транспортировку, так называемая цена "Роттердам+", не подразумевает, что уголь поставляется или когда-либо будет поставляться из портов ARA в Украину. Это было бы нелепо! Уголь поставляется из стран-производителей, таких как Колумбия, США или Южная Африка, напрямую в Украину, но по более высокой транспортной цене, чем по более популярным маршрутам в северо-западную Европу, поскольку судам приходится проходить через Гибралтарский пролив, Средиземное море, пролив Босфор, Черное море и, возможно, Керченский пролив до украинских портов", - заявил Риккетс.

Руководитель EURACOAL также отметил, что используемый в формуле ценовой индекс API2 отражает стоимость доставки угля в порты Амстердам-Роттердам-Антверпен, а стоимость его доставки в порт Украины дороже, поэтому в формулу включены расходы на доставку.

"Выбор API 2 оправдан, но отражает стоимость угля, доставляемого в порты АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на северо-западе Европы, а не в украинские порты, только один из которых может разгружать крупнотоннажные суда. Мнение экспертов, полученное EURACOAL, подтверждает, что стоимость доставки в Украину выше, в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна — возможно, на 9 долларов США за тонну в случае угля из США... Разница в стоимости доставки угля, доставляемого в украинские порты, а не в порты ARA, варьируются от 6,5 долларов США/т до 14,5 долларов США/т в соответствии с методологией НКРЭКП. Таким образом, примерная оценка разницы в стоимости доставки, сделанная НКРЭКУ, отражает фактическую величину", - сообщил Риккетс.

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).  С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

НАБУ более 2 лет расследует формулы "Роттердам+" в электроэнергетике и "Дюссельдорф +" в газовой сфере. По словам экспертов, претензии НАБУ не обоснованы, принцип импортного паритета применяется во многих странах мира.

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