"Роттердам+" не передбачає доставку вугілля з Роттердама, - Ріккетс

Використання формули "Роттердам+" не передбачає, що вугілля буде поставлятися в Україну з Роттердама. Про це заявив генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс в інтерв'ю інтернет-виданню delo.ua.

"Використання індексу цін API 2 плюс надбавка на транспортування, так звана ціна "Роттердам+", не передбачає, що вугілля постачається або коли-небудь буде постачатися з портів ARA в Україну. Це було б безглуздо! Вугілля постачається з країн-виробників, таких як Колумбія, США або Південна Африка, безпосередньо в Україну, але за більш високою транспортною ціною, ніж за більш популярним маршрутами в північно-західну Європу, оскільки судам доводиться проходити через Гібралтарську протоку, Середземне море, протоку Босфор, Чорне море і, можливо, Керченську протоку до українських портів", - заявив Ріккетс.

Керівник EURACOAL також зазначив, що ціновий індекс API2, що використовується у формулі, відображає вартість доставки вугілля в порти Амстердам-Роттердам-Антверпен, а вартість його доставки в порт України дорожче, тому у формулу включені витрати на доставку.

"Вибір API 2 виправданий, але відображає вартість вугілля, що доставляється в порти АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на північно-заході Європи, а не в українські порти, тільки один з яких може розвантажувати великотоннажні судна. Думка експертів, отримана EURACOAL, підтверджує, що вартість доставки в Україну вище, в залежності від походження конкретної партії і розміру судна — можливо, на 9 доларів США за тонну у разі вугілля з США... Різниця у вартості доставки вугілля, що доставляється в українські порти, а не в порти ARA, варіюються від 6,5 доларів США/т до 14,5 доларів США/т відповідно з методологією НКРЕКП. Таким чином, приблизна оцінка різниці у вартості доставки, зроблена НКРЕКП, відображає фактичну величину", - повідомив Ріккетс.

Нагадаємо, методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Згідно з нею, вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилася.

НАБУ понад 2 роки розслідує формули "Роттердам+" в електроенергетиці та "Дюссельдорф +" у газовій сфері. За словами експертів, претензії НАБУ не обґрунтовані, принцип імпортного паритету застосовується у багатьох країнах світу.