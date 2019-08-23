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23 августа 2019, пятница, 14:56 547
Политика 2019-08-23T17:00:03+03:00
Українські Новини
У Мартыненко обвинили Сытника в нарушении закона, - СМИ

У Мартыненко обвинили Сытника в нарушении закона, - СМИ

Директор НАБУ Артем Сытник продолжает незаконно пиариться на упоминаниях Николая Мартыненко, нарушая презумпцию невиновности. Об этом заявила пресс-служба экс-депутата, сообщает Апостроф.

"Господин Сытник в публичных комментариях снова начал вспоминать имя Николая Мартыненко, без решения суда подавая его как якобы виновного. Хотя судебные слушания в суде первой инстанции показали: доказательная база по Мартыненко было сфабрикована, защита аргументированно показала юридическую ничтожность всех обвинений НАБУ", - говорится в сообщении.

У экс-депутата заявили, что "директор НАБУ очень любит пиар и прикрывает им свои провалы. Он бесцеремонно нарушает презумпцию невиновности и выходит за рамки закона и своих полномочий, когда берет на себя роль одновременно следователя, прокурора и судьи в отношении Николая Мартыненко".

"Господин Сытник рад служить любой власти. Но директор НАБУ стал токсичным, его не взяли ни в один избирательный список. Против него расследуется ряд дел о коррупции. Он является фигурантом американского дела о вмешательстве в выборы президента США - и говорит неправду, когда отрицает, что его допрашивало ФБР… Поэтому Артем Сытник пытается любой ценой удержаться в должности. Но за все нарушения закона, за фальсификацию обвинений в "деле Мартыненко" рано или поздно наступит уголовная ответственность", - утверждают у Мартыненко.

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