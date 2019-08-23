підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 серпня 2019, пʼятниця, 14:46 309
Силові структури 2019-08-23T16:45:02+03:00
Українські Новини
Звинувачення СБУ на адресу танкера "Мрія" засновані на "Print Screen з новинного сайту", - Чалий

Звинувачення СБУ на адресу танкера "Мрія" засновані на "Print Screen з новинного сайту", - Чалий

Служба безпеки України заарештувала танкер "Мрія" за звинуваченням у відвідуванні окупованого Криму в 2015 році на підставі Print Screen з неофіційного новинного ресурсу.

Про це йдеться в статті на ZN.ua директора компанії-власника судна ТОВ "Тефін" Данила Чалого.

Як відомо, танкер "Мрія" звинувачують відвідування Севастополя в 2015 році. Тоді у танкера був інший власник, а перед купівлею "Тефин" звернувся у відповідні органи, які підтвердили правомірність угоди.

"На виконання процедури запросили у всіх зацікавлених відомств, немає претензій до цього судна. Отримавши "добро", ми назвали колишній танкер Vilga "Мрією", оформили на українську компанію і поставили на корму український прапор" - каже Чалий, компанія якого прдбала судно в 2018 році.

Після того, як судно пропрацювало рік, СБУ заявила, що танкер відвідував Крим у зв'язку з чим його необхідно заарештувати, при цьому як докази силовики наводять Print Screen.

"В це складно повірити, але всі звинувачення проти "Мрії" засновані на... скриншотах з якогось новинного сайту. Під час обшуків СБУ вивчила всі суднові документи і навігаційні дані і не знайшла жодної інформації про захід судна в Крим. Скажу більше: жодних підтверджень заходу в окуповані порти на сьогодні не існує. Вважаю це надуманою причиною, щоб задушити наш бізнес", - каже Чалий.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія". Після того як судно залишило Херсонський порт за рішенням Суду, після оскарження в апеляційній інстанції, СБУ спільно з прикордонниками взяли на абордаж судно в нейтральних водах і відбуксирували його в Херсон.

 
Архів
Новини
НАПК просить НАБУ розслідувати недекларування Мангером 0,6 млн гривень доходів своєї дружини 16:32
Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок", - Романенко 16:27
СБУ підозрює керівництво 5 держшахт Луганської і Донецької областей у розкраданні 500 млн гривень 16:15
Дерегуляція вагонної складової приносить державі прибуток і знищує корупцію, — Крістіан Кун 15:53
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти шефа Гримчака 15:50
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
МХП інвестував 62 млн гривень у проекти корпоративної соціальної відповідальності 08:49
Учасники АТО з Миколаївщини, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр родинного відпочинку 12:05 Прес-реліз
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok