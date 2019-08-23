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23 августа 2019, пятница, 13:29 717
Политика 2019-08-23T13:31:15+03:00
Українські Новини
Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик

Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик

Закупка угля по формуле "Роттердам+" выгоднее его нынешнего  импорта из Колумбии. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире 112 канала.

"Что такое "Роттердам+"? Это индикатор, по которому определяли цену, от которой отчисляли общий тариф. И как оказалось, сегодня по "Роттердам+" наименьшая цена на уголь. И это намного ниже, чем сейчас закупают из Колумбии", - сообщил министр.

По его мнению, активизация НАБУ по делу "Роттердам+" негативно влияет на ситуацию в энергетике и может привести к кризису. Он также предостерег политиков от необоснованной критики и вмешательства в работу энергетической отрасли.

"К вопросу энергетики надо подходить достаточно тонко. И любые вмешиванием в нее - это как вмешательство в живой организм, которое приведет к тромбам и к остановке этого организма. Поэтому очень важно, чтобы все заявления, которые звучали, особенно от официальных лиц, которые представляют наше государство, чтобы они были взвешенными и понимали, как тем или иным образом могут повлиять на энергетическую ситуацию в нашей стране в целом", - сказал Насалик.

Напомним, ранее эксперт Кирилл Сазонов высказал мнение, что новому правительству придется вернуться к формуле "Роттердам+", поскольку закупать по ней уголь дешевле.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко заявляла, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Больше новостей о: НАБУ закупка угля Игорь Насалик Роттердам+

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