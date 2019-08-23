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23 августа 2019, пятница, 11:52 591
Экономика 2019-08-23T14:30:03+03:00
Українські Новини
Рейдеры атакуют американского инвестора на Закарпатье, - СМИ

Рейдеры атакуют американского инвестора на Закарпатье, - СМИ

Рейдеры под прикрытием Хозяйственного суда Закарпатской области и Верховного Суда Украины пытаются захватить Мужиевское полиметаллические месторождение на Закарпатье, инвестором которого является американская компания.

Об этом говорится в расследовании телеканала "Эспрессо".

Журналисты выяснили, что после того, как американский инвестор - компания Avellana Gold - построил на Мужиевском месторождении в Закарпатской области современное предприятие, его начала атаковать вновь фирма Gofer Mining PLC. Владельцы фирмы-рейдера приписывают себе отношение к известному банку Barclays и британской королевской семьи. Однако председатель Британо-украинской торговой палаты Бейт Томс в комментарии "Эспрессо" опроверг эту информацию и заявил, что "не существует ни одного доказательства: письмо, свидетельство банкира Barclays, любого члена королевской семьи", причастных к Gofer Mining PLC и заверил, что это обман.

Журналисты выяснили, что реальными учредителями рейдерской фирмы Gofer Mining PLC является одиозные личности. Это Александр Маштепа, который ранее участвовал в рейдерской атаке столичного универмага "Украина", депортирован из Польши из-за угрозы национальной безопасности представитель российских спецслужб Сергей Гаврилов, сменивший фамилию на Колпиди и сторонник сепаратистов Донбасса Дмитрий Зайцев, внесен в базу центра "Миротворец". Иски, внесенные этими лицами в Хозяйственный суд Закарпатской области, в их пользу удовлетворяет судья Оксана Ремецьки, - говорится в сюжете.

Генеральный директор компании Avellana Gold Брайан Сэвэдж заявил, что коррумпированные судьи и рейдеры в заговоре и работают против его компании. Сэвэдж назвал Gofer mining "опытной группой преступников", имеющие целью навредить Avellana Gold. Американский инвестор обратился ко всем, кто оказывает попытки захвата предприятия: "Вам не спрятаться. Мы вас идентифицируем и разоблачим ваши действия в любом уголке мира".
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