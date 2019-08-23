Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЕКУ

НАБУ и САП не замечают злоупотреблений в "Центрэнерго" в пользу Коломойского, которые приведут к банкротству госпредприятия. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

"Кроме фальсификаций НАБУ и САП специализирующихся на закрывании глаз и бездействия в резонансных делах хищения Приватбанка, Укрнафты и свежей активности "Центрэнерго" - и все в пользу Коломойского. Среди специалистов не секрет текущая схема злоупотреблений на Центрэнерго: уголь покупается по 2,5 тыс грн/т - это выше чем цена Роттердам+, то есть завышение себестоимости; себестоимость электрической энергии с такой ценой угля составляет не менее 1.90 грн/кВт.ч; но продажа происходит почти исключительно предприятиям Коломойского по цене 1.30 грн/кВт.ч, то есть с убытком 30%", - описал схему злоупотреблений Вовк.

Экс-глава КНРЕКУ отметил, что в результате этих злоупотреблений прибыльное предприятие "Центрэнерго" приближается к банкротству, однако правоохранительные органы не обращают на это внимания.

"В результате прибыльное предприятие "Центрэнерго" становится резко убыточным, оборотные средства вымыты - запасы угля критичны, а источники для закупки отсутствуют. Но это и есть цель деятельности Сытника в НАБУ - не замечать и не расследовать злоупотребления Коломойского - банкротство "Центрэнерго" на глазах у всех", - написал Волк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЕКУ заявил, что дело НАБУ по формуле "Роттердам+" свидетельствует о политическом преследовании бывших членов НКРЕКУ и является медийно-юридической пузырем.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политической заангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы, целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк. 20 августа Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора о заочном аресте Дмитрия Вовка.