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23 августа 2019, пятница, 09:40 383
Общество 2019-08-23T09:52:15+03:00
Українські Новини
Почти 19 тысяч мирных жителей Донбасса в сентябре получат помощь Рината Ахметова

Почти 19 тысяч мирных жителей Донбасса в сентябре получат помощь Рината Ахметова

В сентябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригады мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, привезут помощь в Марьинский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский и Попаснянский районы. Кроме того, 10-го, 13-го и 17 сентября будет работать стационарный пункт выдачи в Станице Луганской", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Системная и масштабная помощь мирным жителям охваченного конфликтом региона началась 22 августа 2014 года. Тогда, пять лет назад, на Донбасс отправилась первая колонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами и медикаментами. За это время Фонд выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на востоке страны. Помощь Рината Ахметова уже спасла свыше миллиона человеческих жизней, и она продолжает системно поступать на Донбасс.

"Люди все еще живут на линии соприкосновения в очень тяжелых условиях, без нормального сообщения с соседними населенными пунктами, без доступа к элементарным продуктам и медикаментам. Поэтому бригады мобильной выдачи доставляют помощь Рината Ахметова для тех, кто в ней наиболее остро нуждается: пожилым и людям с инвалидностью, детям и многодетным семьям", – отметил Михаил Катеринчак.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.
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