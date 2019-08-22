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22 августа 2019, четверг, 21:38 885
Космос 2019-08-22T21:39:45+03:00
Українські Новини
Марс был теплым 4 миллиарда лет назад: на планете были даже дожди и штормы

Марс был теплым 4 миллиарда лет назад: на планете были даже дожди и штормы

Астрономы считают, что миллиарды лет назад климат на Марсе чем-то напоминал земной, там было тепло и дождливо. Но за эти многие тысячелетия на Красной планете происходили свои ледниковые периоды и потепления. Впоследствии температура существенно понижалась, и вода замерзала. Об этом сообщает Newsweek.

Марсоходы, передававшие данные о том, с чем они встретились на Марсе, свидетельствуют о том, что структура минералов, обнаруженная на этой планете, схожа с той, что имеется в земных ледниках. Речь идет об осаждении кремнезема в ледниках, что, с точки зрения ученых, происходит, когда талая вода превращается в лед.

Открытие, представленные на конференции Goldschmidt Geochemistry в Барселоне, проливают новый свет на древний климат Марса. В частности, речь идет о том, что на соседней планете достаточно длительный период времени наблюдались штормы и потоки воды, прежде чем жидкость на поверхности замерзла.

"Мы знаем, что были периоды, когда поверхность Марса замерзала. Мы знаем, что были времена, когда вода свободно текла. Но мы не знали, когда именно были эти периоды и насколько длительными они были", - сказала автор исследования Бриони Хорган.

Для лучшего понимания древнего климата Марса Хорган вместе с коллегами сравнили данные о закономерности залежей марсианских минералов с информацией о регионах на Земле, которые считаются похожими на марсианские. Эти данные были собраны космическими аппаратами и марсоходами NASA. 

"На Земле мы находим залежи кварца в ледниках, что характерно для талой воды. На Марсе же мы тоже можем найти такие залежи кварца в молодых регионах. Но мы также видим и старшие районы, где почвы похожи на теплые земные регионы. Это толкает нас к выводам, что на Марсе 3-4 миллиарда лет назад наблюдался медленный переход от тепла к холоду с периодами замерзания и оттаивания", - сказала Хорган.

Как сообщали Українські Новини, в NASA опубликовали панораму Марса, снятую марсоходом.

Ранее на Марсе впервые нашли озеро с жидкой водой.

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