В Киев хотел приехать замешанный в секс-скандале главред "Медузы" и почитать лекцию, но из-за злых комментариев ее отменили

В Киев хотел приехать замешанный в секс-скандале главред "Медузы" и почитать лекцию, но из-за злых комментарие

Главный редактор русскоязычного Интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков собирался выступить в Киеве с лекциями, однако выступления отменили из-за гнева комментаторов в соцсетях. Об этом сообщило копирайтинговое агентство "Люди слова" на своей странице в Facebook.

"13 и 14 октября в Киеве с лекциями выступит главный редактор "Медуза" Иван Колпаков. 13 октября в Дом Кино Иван выступит с лекцией "Как рассказывать истории по-новому", где расскажет: как меняется язык журналистики, как мы в "Медузе" придумываем новые форматы, как мы работаем на новых платформах (в том числе опыт Instagram и Telegram), как и зачем делать очень популярные расследования, как, делая все это, не сойти с ума и зарабатывать деньги", - говорится в сообщении.

Кроме того, 14 октября Колпаков выступит с лекцией в BURSA Hotel Kyiv в немного другом формате.

"Вы сможете показать свои тексты главному редактору "Медузы", а перед встречей поговорить с Иваном о жизни за чашкой кофе. Иван детально пройдется по каждому тексту, укажет на ошибки и порекомендует, как писать лучше. Мест в этой группе всего 15", - добавили в агентстве.

Пользователи Facebook раскритиковали такого спикера и напомнили о скандале с отставкой Колпакова, которая была связана с обвинениями в харассменте.

После таких слов организаторы объявили, что отменят мероприятие, так как не хотят подвергать жизни лектора и гостей опасности.

Как сообщали Українські Новини, секс-скандал в "Медузе" закончился отставкой главного редактора Колпакова.

Ранее главреда "Медузы" отстранили за домогательства на корпоративе.