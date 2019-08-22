ЕБА поддерживает новые принципы тарифообразования для газораспределительных предприятий

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает одобрен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проект постановления, которым предусматривается изменение подходов к расчетам за услуги распределения природного газа и процедуры установления тарифов операторов газораспределительной системы.

Эксперты Ассоциации убеждены, что предложенный этим документом подход имеет ряд существенных преимуществ, а именно:

способствовать унификации подходов в тарифообразовании операторов газового рынка Украины;

более понятным для представителей отрасли, поскольку на практике механизм заказанной мощности уже реализуется на рынке природного газа для оператора газотранспортной системы;

уменьшит финансовую нагрузку на бытового потребителя в отопительный период;

обеспечит равномерное поступление средств Операторам ГРМ течение года, а значит позволит более эффективно планировать свою деятельность и поддерживать газораспределительные системы в надлежащем состоянии;

предполагает учет понятным, в частности, для бытового потребителя, данных о фактическом потребления природного газа в течение предыдущих периодов;

позволяет промышленным потребителям заказать величину мощности самостоятельно при этом оставаясь ответственными за ее превышение.

Учитывая это, Ассоциация выражает поддержку проекта Постановления и считает, что предложенные им преобразования будут способствовать повышению прозрачности и прогнозируемости рынка природного газа для его участников.