подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 августа 2019, четверг, 20:04 16
Экономика 2019-08-22T20:15:01+03:00
Українські Новини
ЕБА поддерживает новые принципы тарифообразования для газораспределительных предприятий

ЕБА поддерживает новые принципы тарифообразования для газораспределительных предприятий

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает одобрен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проект постановления, которым предусматривается изменение подходов к расчетам за услуги распределения природного газа и процедуры установления тарифов операторов газораспределительной системы.

Эксперты Ассоциации убеждены, что предложенный этим документом подход имеет ряд существенных преимуществ, а именно:

  • способствовать унификации подходов в тарифообразовании операторов газового рынка Украины;
  • более понятным для представителей отрасли, поскольку на практике механизм заказанной мощности уже реализуется на рынке природного газа для оператора газотранспортной системы;
  • уменьшит финансовую нагрузку на бытового потребителя в отопительный период;
  • обеспечит равномерное поступление средств Операторам ГРМ течение года, а значит позволит более эффективно планировать свою деятельность и поддерживать газораспределительные системы в надлежащем состоянии;
  • предполагает учет понятным, в частности, для бытового потребителя, данных о фактическом потребления природного газа в течение предыдущих периодов;
  • позволяет промышленным потребителям заказать величину мощности самостоятельно при этом оставаясь ответственными за ее превышение.

Учитывая это, Ассоциация выражает поддержку проекта Постановления и считает, что предложенные им преобразования будут способствовать повышению прозрачности и прогнозируемости рынка природного газа для его участников.

Больше новостей о: ЕБА Газораспределительные системы

Архив
Новости
В Киев хотел приехать замешанный в секс-скандале главред "Медузы" и почитать лекцию, но из-за злых комментариев ее отменили 20:22
ЕБА поддерживает новые принципы тарифообразования для газораспределительных предприятий 20:04
Распределение должностей в парламентских комитетах должно происходить справедливо и обеспечивать контрольные функции оппозиции, - Левочкин 19:55
Бизнес-омбудсменом назначили экс-мера Варшавы Свенчицки 19:36
Ко Дню знаний в Днепровском районе откроют "умную" школу, - Кличко 19:20
больше новостей
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok