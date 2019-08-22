Бизнес-омбудсменом назначили экс-мера Варшавы Свенчицки

Кабинет Министров утвердил назначение бизнес-омбудсменом бывшего мэра Варшавы (Польша), депутата Сейма (парламента) Польши Марчина Свенчицки.

Об этом говорится в распоряжении № 652 от 21 августа, передают Українськi Новини.

Кабмин утвердил решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании Свенчицки бизнес-омбудсменом.

Это распоряжение вступает в силу с 12 октября.

Свенчицки также был министром международных экономических отношений в правительстве Тадеуша Мазовецкого.

Ранее ​в Украине заработал офис бизнес-омбудсмена.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2014 года Кабмин назначил бизнес-омбудсменом бывшего комиссара Европейского Союза по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету.

В начале 2019 года Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.