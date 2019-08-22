Ко Дню знаний в Днепровском районе откроют "умную" школу, - Кличко

2 сентября в Киеве откроют новую энергоэффективную и "умную" школу в Днепровском районе на улице Хорольской, 19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе проверки завершения строительных работ, сообщает сайт мэра.

"Сейчас мы находимся в обновленной школе на улице Хорольской. И хоть мы говорим, что эту школу реконструировали, но на самом деле, построили заново, - сказал Кличко. - Школа будет комфортной и современной. Как энергоэффективная и "умная" школа № 334 на Харьковском массиве, которую мы открыли в прошлом году. И, к тому же, самой большой школой в Киеве и одной из крупнейших школ в Украине. Учиться здесь будут более тысячи школьников. 2 сентября, в понедельник, приглашаем родителей и учеников в новую и хорошую школу", - добавил он.

Сейчас на объекте завершают ремонтные работы, устанавливают сантехнику, а также оборудование в спортивных залах, актовом зале, продолжаются работы по благоустройству территории. Сегодня на объекте работает более 300 специалистов.

Как отметил мэр Киева, раньше здесь работало старое двухэтажное здание школы, построенное более 100 лет назад. Ее демонтировали и возвели новое, современное 4-этажное здание.

Школа рассчитана на 36 классов. На первом и втором этажах разместят начальную школу, на третьем и четвертом - среднюю и старшую школу.

Образовательное учреждение будет иметь три спортзала, бассейн, актовый зал, библиотеку, медицинский блок, столовую, музей, тир. Игровые комнаты и спальни для младших классов. В школе будет все необходимое оборудование для интересного и эффективного обучения - интерактивные экраны, системы для изучения иностранных языков, компьютерные классы.

Здание - энергоэффективное, со своим тепловым пунктом. Каждый класс оборудован датчиком температуры, с помощью которого будет осуществляться автоматическая регулировка подачи тепла в учебные кабинеты.

Для экономии электроэнергии устанавливают только энергоэффективное оборудование и LED-освещения.

Школа на Хорольской будет удобна для людей с инвалидностью - здесь обустроили входы в здание на уровне земли, предусмотрели лифты и пандусы. Здание имеет видеонаблюдения, охранную сигнализацию, систему противопожарной защиты.