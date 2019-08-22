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22 серпня 2019, четвер, 19:20 5
Суспільство 2019-08-22T19:30:01+03:00
Українські Новини
До Дня знань в Дніпровському районі буде відкрито "розумну" школу, - Кличко

До Дня знань в Дніпровському районі буде відкрито "розумну" школу, - Кличко

Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

2 вересня в Києві відкриють нову енергоефективну та "розумну" школу в Дніпровському районі на вулиці Хорольській, 19.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки завершення будівельних робіт, повідомляє сайт мера.

"Зараз ми знаходимося в оновленій школі на вулиці Хорольській. І хоч ми говоримо, що цю школу реконструювали, але насправді, побудували заново, - сказав Кличко. - Школа буде комфортною та сучасною. На зразок енергоефективної та "розумної" школи № 334 на Харківському масиві, яку ми відкрили минулого року. І, до того ж, найбільшою школою в Києві та однією з найбільших шкіл в Україні. Навчатимуться тут більше тисячі школярів. 2 вересня, в понеділок, запрошуємо і батьків, і учнів в нову і гарну школу", - додав він.

Наразі на об'єкті завершують ремонтні роботи, встановлюють сантехніку, а також обладнання в спортивних залах, актовому залі, тривають роботи з благоустрою території. Сьогодні на об‘єкті працює понад 300 фахівців.

Як зауважив мер Києва, раніше тут функціонувала стара двоповерхова будівля школи, зведена більше 100 років тому. Її демонтували і звели нове, сучасне 4-поверхове приміщення.

Школа розрахована на 36 класів. На першому та другому поверхах розмістять початкову школу, на третьому та четвертому – середню та старшу школу.

Освітній заклад матиме три спортзали, басейн, актовий зал, бібліотеку, медичний блок, їдальню, музей, тир. Ігрові кімнати та спальні кімнати для молодших класів. У школі буде все необхідне обладнання для цікавого та ефективного навчання – інтерактивні екрани, системи для вивчення іноземних мов, комп’ютерні класи.

Будівля - енергоефективна, зі своїм тепловим пунктом. Кожен клас обладнано датчиком температури, за допомогою якого здійснюватиметься автоматичне регулювання подачі тепла в навчальні кабінети.

Для економії електроенергії встановлюють тільки енергоефективне обладнання та LED-освітлення.

Школа на Хорольській буде зручна для людей з інвалідністю – тут облаштували входи у будівлю на рівні землі, передбачили ліфти та пандуси. Будівля має відеоспостереження, охоронну сигналізацію, систему протипожежного захисту.
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