подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к остановке Славянской ТЭС, - руководство "Донбассэнерго"
22 августа 2019, четверг, 18:23 492
Экономика 2019-08-22T18:23:33+03:00
Українські Новини
Ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к остановке Славянской ТЭС, - руководство "До

Ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к остановке Славянской ТЭС, - руководство "Донбассэнерго"

Возможный пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тысяч жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления. Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов по поводу инициативы Офиса президента изменить ценовые ограничения (price caps) на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

 
"Считаем недопустимым внедрение таких ценовых ограничений на рынке, так как это снизит цену электроэнергии для производителей на 14%, что поставит под сомнение дальнейшее существование тепловой генерации в Украине. Указанные инициативы приведут к полному упадку Славянской ТЭС и других тепловых электростанций Украины, дефициту мощности в энергосистеме с соответствующими тяжелыми последствиями для всей страны", - сообщается позиция руководства компании на официальном сайте ПАО "Донбассэнерго".
 
Руководство компании подчеркивает, что в случае принятия изменений в price caps производство электроэнергии Славянской ТЭС станет убыточным, так как антрацит, на котором работает станция, из-за отсутствия его добычи на контролируемой территории Украины полностью импортируется, а новые цены рынка электроэнергии не смогут покрывать затраты на ее производство. В итоге ТЭС вынуждена будет остановить свою работу.
 
 "Себестоимость электроэнергии Славянской ТЭС составляет около 1700 грн/МВт*ч, а цены на рынке после введения новых price caps составят около 1446 грн/МВт*ч. Получается, что Компания будет получать около 254 грн убытков на каждый МВт*ч отпущенной электроэнергии", - говорится в сообщении.
 
В компании констатируют, что вследствие вынужденной остановки Славянской ТЭС 15 тысяч жителей прифронтового города Николаевка останутся зимой без отопления, а энергосистема Украины потеряет 750 МВт мощности. И призывают руководство страны не допустить развития ситуации по такому сценарию.
 
Напомним, ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что в команде президента считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке эелектроэнергии, так называемые рrice caps: ночную цену повысить на 10%, а дневную понизить на 15-20%. Что, по его словам, может дать 9% снижения тарифа для конечного потребителя.
 
Новый рынок электроэнергии  запущен в Украине с 1 июля 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии".

Больше новостей о: Новый рынок электроэнергии

Архив
Новости
Бизнес-омбудсменом назначили экс-мера Варшавы Свенчицки 19:36
Ко Дню знаний в Днепровском районе откроют "умную" школу, - Кличко 19:20
Большевик в буденовке
СБУ жестко раскритиковали из-за плаката с синим большевиком 19:05
Ризатдинова и Онищенко с сыном. Фото: Страна
Гимнастка Ризатдинова рассталась со скандальным Онищенко 18:51
В Кировоградской области нашли захоронение времен библейского Моисея, а в Борисполе иранцы смыли паспорта в унитаз 18:45 Новости из регионов
больше новостей
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok