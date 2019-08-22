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22 серпня 2019, четвер, 17:13 28
Суспільство 2019-08-22T19:15:02+03:00
Українські Новини
Петиція до Зеленського про врегулювання обігу зброї набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція до Зеленського про врегулювання обігу зброї набрала необхідні 25 тис. голосів

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про врегулювання обігу зброї серед населення набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.

Петицію зареєстровано 22 травня головою Української асоціації власників зброї Георгієм Учайкіним.

Автор просить Президента забезпечити гарантоване Конституцією України невід'ємне право громадян на захист власного життя, здоров'я, майна і життя і здоров'я інших людей, в тому числі із застосуванням зброї самозахисту, а також ініціювати серед першочергових розгляд в парламенті законопроекту про регулювання обігу зброї серед цивільного населення.

Зазначається, що зараз порядок обігу цивільної зброї в Україні встановлено не законом, а підзаконними актами.

На думку автора, відсутність належного правового регулювання та єдиних для всіх правил володіння і використання цивільної зброї позбавляє саме законослухняних громадян дієвого засобу захисту свого життя і здоров'я від злочинних посягань, в той час як злочинці мають необмежений доступ до будь-якої зброї.

У петиції підкреслюється, що зазначена законодавча ініціатива прогнозовано призведе до зменшення рівня злочинності, істотного підвищення рівня громадської безпеки та обороноздатності країни, допоможе ефективно вирішувати проблему обігу неврахованої зброї.

Зі свого боку Асоціація власників зброї готова надати будь-яку професійну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун виступила за легалізацію марихуани в медичних цілях.

А в Україні значно збільшилася кількість грабежів і нападів із застосуванням вогнепальної зброї.

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