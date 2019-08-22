Кабмин сначала принял решение о снижении цены газа для Луганской ТЭС, что позволило бы области обеспечить стабильное энергообеспечение. Но через день появилась информация, что Кабмин инициировал отмену специальной цены на газ, а значит, область снова под угрозой отключений электроэнергии. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай.

"У нас сегодня есть риск остановки Луганской ТЭС. То, что снижения цены на газ для станции может не быть - это решение нам совсем непонятно. Если снижения цены для станции не будет, то у нас в области есть проблема стабильности энергопоставок, угроза энергобезопасности", - отметил Виталий Сурай.

По его словам, чтобы стабилизировать ситуацию в области, необходимо срочно строить линию электропередач в Луганской области. В частности, речь о строительстве подстанции Кременная.

"Действительно нужно. С 2017 года область получает питание по одной линии – от города Счастье. Линию новую нужно проводить. Есть принятая и утвержденная правительством инвестпрограмма "Укрэнерго" на строительство Кременной подстанции. Было много вопросов с утверждением всей документации, с выделением земучастков. Подстанция строится, оборудование закуплено… По оптимистичным прогнозам "Укрэнерго", станция достроится в мае 2020 года. А до этого мы остаемся на одной станции и одной линии без связи с энергосетями Украины", - отметил Виталий Сурай.

Виталий Сурай подчеркнул, что необходимо также решать вопрос со строительством железной дороги, что позволит поставлять на Луганскую ТЭС уголь. "У нас нужно порядка 40 км построить, но нет даже проекта. Губернатор поставил решить этот вопрос, но мы все понимаем, что за месяц этот вопрос никак не решиться", - сообщил Виталий Сурай.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС из-за чрезвычайной ситуации. Но на следующий день Кабмин инициировал другое решение - об обеспечении Луганской ТЭС энергоносителями без применения специальной регулируемой цены на газ.

Напомним, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину. В связи с тем, что себестоимость производства на газу не покрывается текущими ценами на электроэнергию, власти Луганщины обратились к Кабмину установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС до возобновления поставок угля.