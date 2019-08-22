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22 августа 2019, четверг, 15:43 660
Экономика 2019-08-22T17:38:11+03:00
Українські Новини
У государства заберут 18 млрд гривен и отдадут Коломойскому, - экс-глава НКРЭКУ

У государства заберут 18 млрд гривен и отдадут Коломойскому, - экс-глава НКРЭКУ

Снизить цену на электроэнергию для бытовых потребителей вследствие изменения ПСО - это отдать деньги государственным компаниям Коломойскому. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, комментируя заявления, что снижение цен на электроэнергию для бытовых потребителей вернет в экономику 18 млрд грн в год. 

 
"Представитель Коломойского при Правительстве заявил:« Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 млрд". Что скрыл он в заявлении?
Указанные 18 млрд забирают у государственных компаний, а вот снижение цен на электроэнергию получает его "работодатель" - почти 30% промышленного потребления группа Приват. Хочет заставить еще и частные компании субсидировать Приват (по примеру государственных)", - написал Дмитрий Вовк.
 
По мнению экс-главы НКРЭКУ этим решением Игорю Коломойскому фактически отдадут 18 млрд грн. вместо того, чтобы инвестировать их в экономику. "Забрали у государства 18 млрд грн и отдали Коломойскому, а не экономике", - констатировал Волк.
 
Напомним, 21 августа Кабинет Министров принял постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, которое даст возможность от 1 сентября снизить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей. Согласно решению правительства, 35% электроэнергии, производимой предприятием "Укргидроэнерго", будет продаваться по спецзобовьязаннямы, вместо 20% как раньше. Это позволит снизить цену на электроэнергию на 21 копейку за киловатт-час.
 
Представитель президента в правительстве 22 августа заявил, что внесенные Кабинетом Министров изменения в положение о возложении специальных обязательств позволят снизить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на 10-11% с 1 сентября и возвращают в экономику около 18 млрд грн в год.

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