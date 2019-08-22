Суд не нашел доказательств преступности "Роттердам+" на удаленных два года назад компьютерах НКРЕКУ, - Трохимец

Суд не нашел доказательств преступности "Роттердам+" на удаленных два года назад компьютерах НКРЕКУ, - Трохиме

Киевский апелляционный суд разрешил вернуть НКРЕКУ компьютеры, изъятые НАБУ по делу "Роттердам+" два года назад, что свидетельствует о юридической ничтожности уголовного дела. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

"Как стало известно, Киевский апелляционный суд снял арест с компьютеров, которые были изъяты во время обыска в НКРЕКУ по делу "Роттердам+" еще в 2017 году. Ранее НАБУ неоднократно делали информационные вброс, что якобы на тех компьютерах была найдена переписка, свидетельствущая о преступности формулы "Роттердам+". Звучит странно, что доказательства были найдены еще 2 года назад, а подозрения были предъявлены только сейчас", - написал Трохимец.

По мнению эксперта, решение суда свидетельствует о том, что никаких доказательств неправомерности действий членов НКРЕКУ, которые ввели формулу "Роттердам+", компьютерная техника не содержит. А также оно является свидетельством юридической ничтожности самого уголовного дела, возбужденного НАБУ.

"Непредъявление подозрений и снятие ареста с предметов, которые, по мнению НАБУ являются вещественными доказательствами по делу, говорит только об одном - никакой информации, касающейся дела на тех компьютерах нет, и сами они вещественными доказательствами не являются. С правовой точки зрения. Эти факты являются дополнительными доказательствами, которые свидетельствуют о юридическом ничтожестве уголовного дела "Роттердам+", - констатировал Трохимец.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий ранее высказал мнение, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на котором она основана, является международной практикой.