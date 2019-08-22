Суд не знайшов доказів злочинності "Роттердам+" на вилучених два роки тому комп’ютерах НКРЕКП, - Трохимець

Київський апеляційний суд дозволив повернути НКРЕКП комп’ютери, вилучені НАБУ у справі "Роттердам+" два роки тому, що свідчить про юридичну нікчемність кримінальної справи. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook.

"Як стало відомо, Київський апеляційний суд зняв арешт з комп’ютерів, які були вилучені під час обшуку в НКРЕКП по справі "Роттердам+" ще у 2017 році. Раніше НАБУ неодноразово робили інформаційні вкиди, що нібито на тих комп’ютерах була знайдена переписка, що свідчить про злочинність формули "Роттердам+". Звучить дивно, що докази були знайдені ще 2 роки тому, а підозри були пред’явлені лише зараз", - написав Трохимець.

На думку експерта, рішення суду свідчить про те, що жодних доказів неправомірності дій членів НКРЕКП, які запровадили формулу "Роттердам+", комп’ютерна техніка не містить. А також воно є свідченням юридичної нікчемності самої кримінальної справи, порушеної НАБУ.

"Непред’явлення підозр та зняття арешту з предметів, які, на думку НАБУ є речовими доказами у справі, говорить лише про одне - ніякої інформації, яка стосується справи на тих комп’ютерах немає, і самі вони речовими доказами не являються. З правової точки зору. Ці факти є додатковими доказами, які свідчать про юридичну нікчемність кримінальної справи "Роттердам+"", - констатував Трохимець.

Нагадаємо, 24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький раніше висловив думку, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" не має судової перспективи. Адже суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою.