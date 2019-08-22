Нардеп Шахов написал гневное письмо Президенту о шахтерах

Народный депутат Украины Сергей Шахов направил Президенту открытое обращение с требованием срочно вмешаться в ситуацию с систематическими авариями и задолженностями по зарплатам шахтеров. По его мнению, только Владимир Зеленский может сдвинуть проблему с мертвой точки.

Об этом он написал на своей страничке в фейсбуке.



"Угроза затоплений нависла над всеми шахтами Луганска и Первомайска. Это результат поломок устаревшего оборудования, которое угрожает жизни сотням шахтеров и несет прямую угрозу отравления реки Северский Донец, которая поставляет воду для полтора миллиона граждан", - написал Шахов.



Также он акцентировал на необходимости срочного погашения задолженности по заработным платам шахтеров.



"В преддверии своего профессионального праздника наши шахтеры обречены голодовать из-за трехмесячной задолженности и без этого маленьких зарплат. Сегодня Украина задолжала работникам госшахт почти миллиард гривен, это треть государственных долгов по зарплатам. Я не говорю уже о том, что стоило бы дать премии горнякам к профессиональному празднику. Но вместо этого, правительство "отмахивается" мелкими подачками и пустыми обещаниями", - говорится в тексте обращения.



По мнению Шахова, в стране назревает социальный кризис, он напомнил об акциях протеста шахтеров с перекрытием дорог в Луганской и Донецкой областях, а также уверил, что шахтеры готовы идти пикетом на Киев. По мнению народного избранника, Украина не имеет морального права праздновать независимость, пока не будет погашен долг перед шахтерами.



"Шахтер – это самая сложная профессия. Это люди, которые не жалеют своего здоровья, а иногда и жизни, на их плечах держится экономика нашей страны. Украина должна шахтерам не только законные зарплаты. У нас нет морального права праздновать День Независимости, пока горняки голодают. Донбасс требует Вашего внимания и поддержки", - написал Шахов.



Напомним, эксперты называют победу Сергея Шахова на выборах депутатов Верховной Рады феноменом для Украины. Вопреки лидерству президентской партии Слуга Народа во всех регионах страны, беспартийному Шахову удалось не только переизбраться по 114 округу, но и провести в парламент команду своих единомышленников по мажоритарным округам Луганской области.