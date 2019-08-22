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22 августа 2019, четверг, 13:59 652
Экономика 2019-08-22T15:00:14+03:00
Українські Новини
Шестой апелляционный суд не захотел признать безосновательным решение Окружного админсуда Киева по тарифам "Ук

Шестой апелляционный суд не захотел признать безосновательным решение Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"

Шестой административный апелляционный суд 21 августа не удовлетворил апелляцию и оставил в силе решение Окружного админсуда Киева, который в июле приостановил действие постановления НКРЭКУ о тарифах "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года.

Апелляционная жалоба в Шестой административный апелляционный суд на указанное решение Окружного админсуда Киева об обеспечении административного иска была подана Нацкомиссией по энергетике (НКРЭКУ), ГП "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель".

Шестой апелляционный суд принял данное решение даже несмотря на доводы ряда компаний сектора зеленой энергетики. Среди них - "Сивашэнергопром", которая планирует строить ВЭС мощностью более 250 МВт в Херсонской области, а также компании "Акванова Девелопмент" и "Ренджи Сарата", которые брали кредиты на свои проекты в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

По мнению экспертов энергорынка, отклонение апелляции означает продолжение проблем с расчетами по "зеленому тарифу" с предприятиями ВИЭ, перед которыми еще существует задолженность из-за решения Окружного админсуда.

Как ранее сообщалось, по словам главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергя Савчука,государство обязано решить вопрос своевременной оплаты за "зеленую" электроэнергию, несмотря на решения Окружного админсуда.Напомним, ранее Окружной админсуд Киева приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми утверждался тариф на услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии и оперативно-технологическому управлению. В этом тарифе также была заложена компенсация производителям зеленой электроэнергии, что привело к формированию задолженности перед станциями ВИЭ.

По мнению главы компании "Акванова" Игоря Тынного, чья компания присоединилась к иску в качестве третей стороны, решения Окружного административного суда Киева ведут к оттоку инвестиций из Украины.

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