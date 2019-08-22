подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 августа 2019, четверг, 13:50 360
Политика 2019-08-22T15:30:03+03:00
Українські Новини
Наиболее дешевый вариант покупки угля – по формуле "Роттердам+", - Иван Плачков

Наиболее дешевый вариант покупки угля – по формуле "Роттердам+", - Иван Плачков

Формула Роттердам+ дает самую низкую цену угля на сегодня. Об этом заявил Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.

По мнению эксперта, сейчас нужно оперативно закупать уголь, и наиболее дешевый вариант на данный момент – по формуле "Роттердам+". Плачков отметил, что к такому же выводу пришли и участники совещания у президента по вопросам энергетики и подготовки к отопительному сезону. "На электростанциях угля нет. Если в прошлом году было 1,5 миллиона, сейчас 700 тысяч. И как мы входить будем в зиму, трудно себе представить", - сообщил Плачков.

"Сейчас надо фрахтовать уголь. Это надо или в Колумбии, я не знаю, в Южной Африке, в Америке покупать. А то, что на последнем совещании сказали: снижайте тарифы и закупайте уголь, обеспечьте склады, - это две несовместимые директивы, так не бывает", - полагает Плачков.

Напомним, ранее Иван Плачков прогнозировал, что действия НАБУ по делу "Роттердам+" могут привести к возникновению в стране дефицита угля и кризиса в энергоотрасли.

Энергоэксперт Юрий Корольчук, комментируя совещание с участием президента Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели энергорынка, заявил, что уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", дешевле импортного угля из ЮАР, США или Колумбии.

Эксперт Кирилл Сазонов  полагает, что новому правительству придется вернуться к формуле "Роттердам+", поскольку закупать по ней уголь дешевле.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.
Архив
Новости
У государства заберут 18 млрд грн и отдадут Коломойскому, - экс-глава НКРЕКУ 15:43
Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным 15:28
Украина отпустит россиян, осужденных на 13 и 14 лет тюрьмы, - адвокат 15:27
Цены на десяток яиц перевалили за 14 гривен в июле 15:22
В июле заболеваемость корью в Украине упала больше, чем в 2 раза 15:18
больше новостей
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok