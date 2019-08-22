"Слуга двух господ": Суд приговорил к 5 годам тюрьмы украинского военного, разминировавшего позиции для "ДНР"

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего военнослужащего батальона "Киевская Русь" Вооруженных сил, разминировавшего за деньги позиции для боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Подсудимый - житель Фастова Киевской области, инвалид 2-1 группы, который в 2016 году был приговорен к условном сроку за грабеж и хранение наркотиков.

При этом с августа 2014 по ноябрь 2015 года он добровольно служил в батальоне "Киевская Русь" в качестве сапера.

"Во время пребывания в г. Дебальцево Донецкой области, последние (подсудимый и его сослуживец) принимали активное участие в разминировании противопехотных мин на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированием так называемым «ДНР/ЛНР», за что они получали денежные средства, которые предоставлялись им нарочно от боевиков", - сказано в материалах дела.

Также правоохранители установили, что подсудимый после демобилизации и прибытия к месту жительства хвастался тем, что скрытым путем смог перевезти из района проведения АТО боевое огнестрельное оружие и боевые гранаты.

В апреле 2017 года в квартире обвиняемого был проведен обыск и обнаружен корпус гранаты Ф-1 и пакет с канабисом.

Сам экс-военный заявляет, что гранату и наркотики ему подкинули сотрудники Службы безопасности Украины.

По его словам, сотрудники СБУ давили на него и требовали дать показания против командира его батальона.

Суд решил, что эти заявления не нашли подтверждения в ходе судебного процесса.

В итоге суд 14 августа текущего года приговорил экс-сапера к 5 годам и 1 месяцу тюрьмы и постановил немедленно взять его под стражу.

Как сообщали Українськi Новини, Голопристанский районный суд Херсонской области 4 июля приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Луганской области за участие в незаконном вооруженном формировании "Батальон "Сомали" самопровозглашенной "Донецкой народной республики".