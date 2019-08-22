23.08.19 10:00 Круглый стол о рекультивации земель, разграбленных добытчиками янтаря

23 августа 2019 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол о рекультивации украинских земель, поврежденных незаконной добычей янтаря.

Организатор: Общественная организация "Защита инвесторов".

Как отмечают организаторы, цель встречи - привлечь внимание руководства государства, контролирующих инстанций и СМИ к ситуации, которая сложилась в Украине. В частности, речь пойдет о нежелании власти восстанавливать земли после нелегальной добычи янтаря и нежелании навести порядок в данной отрасли.

Кроме того, поднимут вопрос о путях минимизации возможности нелегальных копателей "договариваться" с новой властью о продлении незаконного промысла.

Общественности стало известно о соглашении между государственным предприятием и иностранным инвестором. Они договорились провести рекультивацию, однако чиновники всячески тормозят процесс, тем самым снижая авторитет Украины в глазах потенциальных международных вкладчиков. Поэтому активисты хотят привлечь внимание ЗЕ-команды к проблемной ситуации и попытаться выработать общие механизмы решения проблемы с янтарем и истощенной землей.

Также будут обнародованы факты о противоправных действиях представителей предыдущей власти, которые привели к потере возможности привлечения иностранных инвестиций в бюджет Украины и дали дорогу "янтарном браконьерству".

Спикеры:

Демченко Сергей, директор ООО "Агро-Нова", субподрядчик;

директор ООО "Агро-Нова", субподрядчик; Тяглий Дмитрий, директор ГП "Янтарь Украины";

директор ГП "Янтарь Украины"; Ващенко Константин, помощник генерального директора ГП "Янтарь Украины";

помощник генерального директора ГП "Янтарь Украины"; Шинкаренко Денис, председатель ОО "Защита инвесторов";

председатель ОО "Защита инвесторов"; Валявка Владимир, председатель экологической комиссии Ровенского облсовета;

председатель экологической комиссии Ровенского облсовета; Проданык Иван, адвокат АО "Экобезопасность";

адвокат АО "Экобезопасность"; Коваль Даниил, главный менеджер по геологии и недропользования ГП "Укрбурштин";

главный менеджер по геологии и недропользования ГП "Укрбурштин"; Аарон Илья, директор управляющей компании Kaspars Cinitis, представитель инвестиционной группы, акционер;

директор управляющей компании Kaspars Cinitis, представитель инвестиционной группы, акционер; Ковалев Сергей, инвестиционный консультант из Нью-Йорка.

К участию приглашены:

Семерак Остап, министр экологии и природных ресурсов Украины; Кирилюк Олег, председатель Государственной службы геологии и недр Украины; Тищенко Юрий, кандидат геологических наук; Даниленко Игорь, фактический директор ГП "Янтарь Украины"; Чистяков Александр, председатель Национального Экологического Совета Украины.

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