23.08.19 10:00 Круглый стол о рекультивации земель, разграбленных добытчиками янтаря

23 августа 2019 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол о рекультивации украинских земель, поврежденных незаконной добычей янтаря.\r\n\r\n Организатор: Общественная организация "Защита инвесторов".\r\nКак отмечают организаторы, цель встречи - привлечь внимание руководства государства, контролирующих инстанций и СМИ к ситуации, которая сложилась в Украине. В частности, речь пойдет о нежелании власти восстанавливать земли после нелегальной добычи янтаря и нежелании навести порядок в данной отрасли.\r\nКроме того, поднимут вопрос о путях минимизации возможности нелегальных копателей "договариваться" с новой властью о продлении незаконного промысла.\r\nОбщественности стало известно о соглашении между государственным предприятием и иностранным инвестором. Они договорились провести рекультивацию, однако чиновники всячески тормозят процесс, тем самым снижая авторитет Украины в глазах потенциальных международных вкладчиков. Поэтому активисты хотят привлечь внимание ЗЕ-команды к проблемной ситуации и попытаться выработать общие механизмы решения проблемы с янтарем и истощенной землей.\r\nТакже будут обнародованы факты о противоправных действиях представителей предыдущей власти, которые привели к потере возможности привлечения иностранных инвестиций в бюджет Украины и дали дорогу "янтарном браконьерству".\r\nСпикеры: \r\n\r\nДемченко Сергей, директор ООО "Агро-Нова", субподрядчик;\r\n Тяглий Дмитрий, директор ГП "Янтарь Украины";\r\nВащенко Константин, помощник генерального директора ГП "Янтарь Украины";\r\n Шинкаренко Денис, председатель ОО "Защита инвесторов";\r\nВалявка Владимир, председатель экологической комиссии Ровенского облсовета;\r\nПроданык Иван, адвокат АО "Экобезопасность";\r\nКоваль Даниил, главный менеджер по геологии и недропользования ГП "Укрбурштин";\r\nАарон Илья, директор управляющей компании Kaspars Cinitis, представитель инвестиционной группы, акционер;\r\nКовалев Сергей, инвестиционный консультант из Нью-Йорка.\r\n\r\n К участию приглашены:\r\nСемерак Остап, министр экологии и природных ресурсов Украины; Кирилюк Олег, председатель Государственной службы геологии и недр Украины; Тищенко Юрий, кандидат геологических наук; Даниленко Игорь, фактический директор ГП "Янтарь Украины"; Чистяков Александр, председатель Национального Экологического Совета Украины.\r\nАккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net \r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж