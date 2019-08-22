Мининформ потратил 44 млн гривен на рекламу Томоса и других инициатив Порошенко, - СМИ

Только в 2018 году на размещение на ТВ рекламы, которую можно идентифицировать как реклама программных позиций идущего на выборы президента Порошенко, было проведено 44 млн грн через Министерство информационной политики Украины.

К такому выводу пришли авторы расследования "Куда ушли миллионы на пропаганду" издания Страна. ua.

В 2018 году в Минстеце закупили телевизионной рекламы на сумму больше 44 млн грн у одного рекламного агентства "Сигма УА". Деньги ушли в один день 28 декабря двумя платежами по двум разным договорам: 39,9 млн и 4,1 млн грн.

В рамках этих двух договоров Минстець размещал на телеканалах рекламные ролики, которые поддерживали лозунги и риторику экс-президента Петра Порошенко.

Например, серия роликов о Томосе пропагандировала инициативы предыдущей власти по разделению и переводу православной церкви под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Еще по этим договорам Минстець размещал на телеканалах ролики о медицинской реформе, об армии и другие пропагандистские материалы.

44 миллиона ушло на телевизионную рекламу по 19 телеканалам. "Страна" нашла список телеканалов и суммы, которые Минстець заплатил за телерекламу в конце 2018 года.

Больше всех Минстець заплатил за рекламу на канале "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, – 7,8 млн грн. На втором месте канал "Украина" (5,9 млн), который принадлежит Ринату Ахметову.

Для телеканалов из пула олигарха Виктора Пинчука – ICTV, СТБ и "Новый" – в Минстеце выделили соответственно 5,2 млн, 4,7 млн и 3,4 млн грн.

Другие телеканалы, для которых выделены меньшие суммы, также входят в эти телевизионные группы. "5 каналу" экс-президента Порошенко досталось чуть больше 800 тыс. грн.

Примерно в таких же пропорциях были поделены 4,1 млн грн, которые Минстець уплатил ООО "Сигма УА" за телерекламу еще по одному договору. По нему больше всех денег досталось тоже "1+1" – 780 тыс. грн.

Популярные телеканалы "Интер", 112 и NewsOne, которые прежняя власть считала своими противниками, бюджетных средств от Минстеця не получали, - пишет Страна.

Оба договора на телерекламу были заключены по одной тендерной схеме, которая имеет признаки сговора. За два дня подряд, 27 и 28 сентября 2018 года, Минстець объявил два тендера – на 4,2 млн грн и на 40 млн грн. На оба тендера пришла одна и та же тройка фирм – уже упомянутая "Сигма УА", а также два статиста ООО "Стар АП" и "Медиа партнерство Баинг".

В тендере на 4,2 млн все три фирмы выставили начальные цены, которые отличались на 1 грн. Окончательные ценовые предложения фирм, которые "проиграли" тендер, также отличались всего на 1 грн. Цена победителя "Сигма УА" отличалась от цен конкурентов всего на 3 тыс. грн, снизившись во время "торгов" на 45 тыс. грн

Из тендера на 40 млн, видимо, для разнообразия, сначала исключили "Медиа партнерство Баинг" под предлогом несоответствия документов. Однако в чем конкретно состояло это несоответствие – тендерный комитет не сообщил.

Оставшиеся две фирмы выставили совершенно одинаковые начальные цены – ровно по 40 миллионов. В ходе "торгов" цена снова упала на те же 45 тысяч, что и на предыдущем тендере. Это составило всего 0,11 % от первоначальной цены

"Получается, что в двух тендерах на телерекламу участвовали одни и те же фирмы, которые "торговались" по одной и той же схеме. В итоге этих "торгов" окончательная цена снизилась по сравнению с первоначальной на одну и ту же сумму – 45 тыс. грн. Все эти "совпадения" могут указывать на то, что действия участников торгов были согласованы", - приходят к выводу авторы расследования.

По сведениям портала государственных финансов e-data, в прошлом 2018 году Минстець потратил 166,7 млн грн. В первой половине текущего 2019 года министерство было скромнее в своих аппетитах и потратило всего 9,9 млн., в основном на выплату зарплаты.

В то же время подчиненное министерству госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), потратило 321 млн, а за первую половину 2019 года – еще 64,8 млн.

Еще одно предприятие Минстеця "Центр защиты информационного пространства Украины" (ЦЗИПУ) потратило 213 млн в 2018 году и 17 млн в первой половине текущего. Это также больше, чем потратило само министерство.

В сферу ответственности Минстеця входят еще государственное агентство "Укринформ" и ООО "Банковское телевидение". Однако в открытом доступе нет полных данных об их расходах.