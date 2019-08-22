Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры заявляет, что Национальная гвардия незаконно заключила контракт на создание автоматизированной системы управления военными структурами "Сокол" за 771,5 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство над уголовным производством, которое расследует Главное следственное управление Национальной полиции.

"Досудебным расследованием указано, что должностные лица Национальной гвардии Украины, действуя по предварительному сговору с неустановленными досудебным расследованием лицами путем злоупотребления служебным положением, совершают хищения денежных средств при закупке работ по установке и модернизации программного обеспечения Автоматизированной системы управления военными ресурсами «Сокол», в крупных размерах", - сказано в материалах дела.

Так, 9 августа 2016 года Главным управлением Национальной гвардии под председательством командующего (на тот момент - Юрия Аллерова) проведено совместное совещание с директором ООО «ФальконМилитариСолюшинс» относительно создания автоматизированной системы управления военными структурами (АСУВ).

По результатам указанного совещания принято решение о начале работе по созданию АСУВ "Сокол".

При этом, указанная фирма «ФальконМилитариСолюшинс» юридически была зарегистрирована уже после проведения совещания в Нацгвардии, а именно 15 августа 2016 года.

Указанный меморандум о создании системы подписан 7 октября 2016 года и в этот же день Аллеровым утвержден устав проекта.

Проект рассчитан на 8 этапов (с 1 января 2017 года по 25 декабря 2020 года) с общей сметной стоимостью 771,5 млн гривен.

АСУВ состоит из 5-ти подсистем: «Система электронного документооборота», «Система обработки информации с ограниченным доступом», «Организационно-штатная система Нацгвардии», «Геоинформационная система Нацгвардии», «Система обеспечения логистики Нацгвардии».

Оплату за создание системы осуществляет воинская часть 3077 (объединенный узел связи Национальной гвардии).

Всего в течение декабря 2016 - апреля 2018 года эта воинская часть заключила с фирмой 5 договоров общей стоимостью 85 млн гривен, по которым фактически произведенные расходы в общей сумме 62,8 млн гривен.

В рамках заключенных договоров воинская часть приобрела у ООО программное обеспечение, защищенную компьютерную технику, серверы, лицензии на право использования программного продукта для ведения 39 500 карточек персонала, технические задания на создание подсистем и тому подобное.

В то же время, следствие установило, что АСУВ "Сокол" в нарушение статьи 2 закона «О Национальной программе информатизации» не выполняется как составная часть Национальной программы информатизации.

Кроме того, при проектировании и внедрении "Сокола" не выполнены ряд обязательных этапов, а именно: определение потребности в средствах информатизации; разработка технико-экономического обоснования; обоснование выбора технических параметров и характеристик программного продукта; проведение анализа совместимости выбранных технических параметров и характеристик создаваемого программного продукта с соответствующими параметрами и характеристиками программных продуктов, используемых государственным органом.

Также выбор исполнителя работ проводился без разработки требований к потенциальным участникам процедуры закупки, таких как как опыт работы, наличие квалифицированного персонала, наличие сертификатов производителей оборудования, разрешительных документов (лицензий).

На этапе выбора исполнителя не разработаны технические требования к АСУВ, что не позволяет провести оценку затрат на проектирование и разработку системы и создает неконкурентную среду и приводит к необоснованному завышению стоимости работ.

Итак, бюджетное финансирование проекта АСУВ проводилось в нарушение законодательства, без соответствующего разрешения МВД, без выполнения обязательных этапов работ, при отсутствии положительной экспертизы Государственного агентства по вопросам электронного правительства и без согласования с имеющимся программно-техническими решениями, функционирующих в системе МВД.

Кроме этого, ООО «ФальконМилитариСолюшинс» не является непосредственным производителем системы, а привлекает субподрядные организации.

При этом в отдельных случаях цена, по которой фирма приобретала технику у других субъектов хозяйствования, значительно отличалась от цены, по которой она предлагало ее воинской части 3077.

Так, воинская часть 3077 уплатила фирме 36,6 млн гривен за выполнение услуг, которые фактически выполнены субподрядчиками за 22 млн гривен.

В конце мая текущего года киевский суд разрешил правоохранителям обыскать квартиру командира указанной воинской части Петра Горбатюка, не смотря на то, что он не является подозреваемым по данному уголовному делу.

У него было изъято и арестовано 20 000 гривен и 3 400 долларов.

Командир воинской части заявил, что деньги заработаны им честным путем, а обыск у него дома был проведен в то время, когда он находился в зоне ООС.

В начале августа апелляционный суд согласился с его доводами и снял арест с денежных средств.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова по подозрению в причастности к хищению 81 млн гривен при строительстве жилья для военных в Киеве.