Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури заявляє, що Національна гвардія незаконно уклала контракт на створення автоматизованої системи управління військовими структурами "Сокіл" за 771,5 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що Військова прокуратура здійснює процесуальне керівництво над кримінальним провадженням, яке розслідує Головне слідче управління Національної поліції.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Національної гвардії України, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами шляхом зловживання службовим становищем, здійснюють розкрадання грошових коштів під час закупівлі робіт по установці і модернізації програмного забезпечення Автоматизованої системи управління військовими ресурсами «Сокіл», в великих розмірах", - сказано в матеріалах справи.

Так, 9 серпня 2016 року Головним управлінням Національної гвардії під головуванням командувача (на той момент - Юрія Аллерова) проведено спільну нараду з директором ТОВ «ФальконМілітаріСолюшінс» щодо створення автоматизованої системи управління військовими структурами (АСУВ).

За результатами зазначеної наради прийнято рішення про початок роботи зі створення АСУВ "Сокіл".

При цьому, зазначена фірма «ФальконМілітаріСолюшінс» юридично була зареєстрована вже після проведення наради в Нацгвардії, а саме 15 серпня 2016 року.

Зазначений меморандум про створення системи підписаний 7 жовтня 2016 року і в цей же день Аллеровим затверджений статут проекту.

Проект розрахований на 8 етапів (з 1 січня 2017 року по 25 грудня 2020 року) із загальною кошторисною вартістю 771,5 млн гривень.

АСУВ складається з 5-ти підсистем: «Система електронного документообігу», «Система обробки інформації з обмеженим доступом», «Організаційно-штатна система Нацгвардії», «Геоінформаційна система Нацгвардії», «Система забезпечення логістики Нацгвардії».

Оплату за створення системи здійснює військова частина 3077 (об'єднаний вузол зв'язку Національної гвардії).

Всього протягом грудня 2016 - квітня 2018 року ця військова частина уклала з фірмою 5 договорів загальною вартістю 85 млн гривень, за якими фактичні витрати стновлять в загальній сумі 62,8 млн гривень.

В рамках укладених договорів військова частина придбала у ТОВ програмне забезпечення, захищену комп'ютерну техніку, сервери, ліцензії на право використання програмного продукту для ведення 39 500 карток персоналу, технічні завдання на створення підсистем тощо.

У той же час, слідство встановило, що АСУВ "Сокіл" в порушення статті 2 закону «Про Національну програму інформатизації» не виконується як складова частина Національної програми інформатизації.

Крім того, при проектуванні і впровадженні "Сокола" не виконано ряд обов'язкових етапів, а саме: визначення потреби в коштах інформатизації; розробка техніко-економічного обґрунтування; обгрунтування вибору технічних параметрів і характеристик програмного продукту; проведення аналізу сумісності обраних технічних параметрів і характеристик створюваного програмного продукту з відповідними параметрами і характеристиками програмних продуктів, що використовуються державним органом.

Також вибір виконавця робіт проводився без розробки вимог до потенційних учасників процедури закупівлі, таких як як досвід роботи, наявність кваліфікованого персоналу, наявність сертифікатів виробників обладнання, дозвільних документів (ліцензій).

На етапі вибору виконавця не розроблені технічні вимоги до АСУВ, що не дозволяє провести оцінку витрат на проектування і розробку системи і створює неконкурентне середовище і призводить до необґрунтованого завищення вартості робіт.

Отже, бюджетне фінансування проекту АСУВ проводилося в порушення законодавства, без відповідного дозволу МВС, без виконання обов'язкових етапів робіт, при відсутності позитивної експертизи Державного агентства з питань електронного уряду і без узгодження з наявними програмно-технічними рішеннями, що функціонують в системі МВС.

Крім цього, ТОВ «ФальконМілітаріСолюшінс» не є безпосереднім виробником системи, а залучає субпідрядні організації.

При цьому в окремих випадках ціна, по якій фірма купувала техніку у інших суб'єктів господарювання, значно відрізнялася від ціни, по якій вона пропонувало її військової частини 3077.

Так, військова частина 3077 сплатила фірмі 36,6 млн гривень за виконання послуг, які фактично виконані субпідрядниками за 22 млн гривень.

В кінці травня поточного року київський суд дозволив правоохоронцям обшукати квартиру командира зазначеної військової частини Петра Горбатюка, не дивлячись на те, що він не є підозрюваним у даній кримінальній справі.

У нього було вилучено та арештовано 20 000 гривень і 3 400 доларів.

Командир військової частини заявив, що гроші зароблені ним чесним шляхом, а обшук у нього вдома був проведений в той час, коли він перебував у зоні ООС.

На початку серпня апеляційний суд погодився з його доводами і зняв арешт з грошових коштів.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова за підозрою в причетності до розкрадання 81 млн гривень при будівництві житла для військових в Києві.