27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

27 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция по итогам проведения Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019".\r\n\r\nОрганизатор: Общественная организация "Всеукраинская Профессиональная Ассоциация Предпринимателей".\r\n12-го июля в Одессе прошел Всеукраинский экономический форум по вопросам развития и защиты прав МСБ.\r\nПо итогам выступлений 47 представителей объединений малого и среднего бизнеса из 12 областей и 20 городов Украины, которые состоялись в рамках Форума в Одессе, были приняты решения о:\r\n\r\nнеобходимости постоянного участия представителей МСБ в деятельности региональных советов предпринимателей;\r\nформировании национальной коалиции бизнес организаций по поддержке малого и среднего бизнеса;\r\nусилении сотрудничества с депутатскими объединениями по принятию законов, касающихся поддержки малого и среднего бизнеса;\r\n налаживанию сотрудничества Национальной коалиции бизнес организаций с Кабинетом Министров Украины;\r\nпроведении активной работы в регионах по консолидации представителей предпринимательства в одну движущую силу.\r\n\r\nРегистрация на событие начинается в 10.40 \r\nПредварительная аккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net \r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж