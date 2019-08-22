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22 августа 2019, четверг, 11:02 11
Пресс-центр 2019-08-22T11:09:13+03:00
Українські Новини
27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

27 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция по итогам проведения Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019".

Организатор: Общественная организация "Всеукраинская Профессиональная Ассоциация Предпринимателей".

12-го июля в Одессе прошел Всеукраинский экономический форум по вопросам развития и защиты прав МСБ.

По итогам выступлений 47 представителей объединений малого и среднего бизнеса из 12 областей и 20 городов Украины, которые состоялись в рамках Форума в Одессе, были приняты решения о:

  • необходимости постоянного участия представителей МСБ в деятельности региональных советов предпринимателей;
  • формировании национальной коалиции бизнес организаций по поддержке малого и среднего бизнеса;
  • усилении сотрудничества с депутатскими объединениями по принятию законов, касающихся поддержки малого и среднего бизнеса;
  •  налаживанию сотрудничества Национальной коалиции бизнес организаций с Кабинетом Министров Украины;
  • проведении активной работы в регионах по консолидации представителей предпринимательства в одну движущую силу.

Регистрация на событие начинается в 10.40

Предварительная аккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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