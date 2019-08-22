27.08.19 11:00 Прес-конференція щодо підсумків Всеукраїнського економічного форуму "МСБ Одеса 2019"

27 серпня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція за результатами проведення Всеукраїнського економічного форуму "МСБ Одеса 2019".

Організатор: Громадська організація "Всеукраїнська Професійна Асоціація Підприємців".

12-го липня в Одесі пройшов Всеукраїнський економічний форум з питань розвитку та захисту прав МСБ. За підсумками виступів 47 представників об’єднань малого та середнього бізнесу із 12 областей та 20 міст України, які відбулись в рамках Форуму в Одесі, були прийняті рішення щодо:

необхідності постійної участі представників МСБ у діяльності регіональних рад підприємців;

формуванні національної коаліції бізнес організацій з підтримки малого та середнього бізнесу;

посилення співпраці із депутатськими об’єднаннями щодо прийняття законів, які стосуються підтримки малого та середнього бізнесу;

налагодження співпраці Національної коаліції бізнес організацій із Кабінетом Міністрів України;

проведення активної роботи у регіонах щодо консолідації представників підприємництва у одну рушійну силу.

Реєстрація на подію починається о 10.40

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