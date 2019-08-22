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Прес-центр 2019-08-22T11:02:24+03:00
Українські Новини
27.08.19 11:00 Прес-конференція щодо підсумків Всеукраїнського економічного форуму "МСБ Одеса 2019"

27.08.19 11:00 Прес-конференція щодо підсумків Всеукраїнського економічного форуму "МСБ Одеса 2019"

27 серпня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція за результатами проведення Всеукраїнського економічного форуму "МСБ Одеса 2019".

Організатор: Громадська організація "Всеукраїнська Професійна Асоціація Підприємців".

12-го липня в Одесі пройшов Всеукраїнський економічний форум з питань розвитку та захисту прав МСБ. За підсумками виступів 47 представників об’єднань малого та середнього бізнесу із 12 областей та 20 міст України, які відбулись в рамках Форуму в Одесі, були прийняті рішення щодо:

  • необхідності постійної участі представників МСБ у діяльності регіональних рад підприємців;
  • формуванні національної коаліції бізнес організацій з підтримки малого та середнього бізнесу;
  • посилення співпраці із депутатськими об’єднаннями щодо прийняття законів, які стосуються підтримки малого та середнього бізнесу;
  • налагодження співпраці Національної коаліції бізнес організацій із Кабінетом Міністрів України;
  • проведення активної роботи у регіонах щодо консолідації представників підприємництва у одну рушійну силу.

Реєстрація на подію починається о 10.40

Попередня акредитація журналістів: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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