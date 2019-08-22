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22 августа 2019, четверг, 10:18 156
Силовые структуры 2019-08-22T10:21:39+03:00
Українські Новини
ГБР открыло дело на ректора КПИ

ГБР открыло дело на ректора КПИ

Ректор КПИ Михаил Згуровский. Фото: facebook.com/zgurovsky
Ректор КПИ Михаил Згуровский. Фото: facebook.com/zgurovsky

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского из-за строительства жилого комплекса "Генезис" на землях КПИ.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Указано, что дело открыто 7 июня текущего года по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ректор Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», по предварительному сговору с экс-президентом фирмы застройщика , который является народным депутатом Украины (имеется в виду бывший президент корпорации "Укрбуд", депутат Верховной Рады Максим Микитась) и другими лицами, действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением и с целью получения неправомерной выгоды, организовали незаконную схему выделения земельного участка под застройку, в связи с чем были нанесены тяжкие последствия государству", - сказано в материалах суда.

Установлено, что решением Киевского городского совета от декабря 2004 года был утвержден проект отвода земельного участка КПИ для строительства, эксплуатации и обслуживания учебно-жилищного комплекса в квартале, ограниченном улицами Индустриальной, Борщаговской и пер. Индустриальным в Соломенском районе.

Распоряжением Киевской городской государственной администрации от 2008  года предоставлено разрешение Национальному техническому университету осуществить проектирование и строительство учебно - жилого и торгово-офисного комплекса с наземно-подземным паркингом на данном земучастке.

Строительство ЖК Строительство ЖК "Генезис" на пер. Индустриальном

В то же время, по состоянию на текущий момент на данном участке корпорацией "Укрбуд" строится ЖК "Генезис".

В июле текущего года суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил им изъять в университете все необходимые документы о строительстве ЖК, а также копию приказа о назначении Згуровского ректором и его должностных обязанностях.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало полную проверку электронных деклараций ректора КПИ Згуровского.

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