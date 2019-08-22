ГБР открыло дело на ректора КПИ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского из-за строительства жилого комплекса "Генезис" на землях КПИ.\r\nОб этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что дело открыто 7 июня текущего года по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.\r\n"В ходе досудебного расследования установлено, что ректор Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», по предварительному сговору с экс-президентом фирмы застройщика , который является народным депутатом Украины (имеется в виду бывший президент корпорации "Укрбуд", депутат Верховной Рады Максим Микитась) и другими лицами, действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением и с целью получения неправомерной выгоды, организовали незаконную схему выделения земельного участка под застройку, в связи с чем были нанесены тяжкие последствия государству", - сказано в материалах суда.\r\nУстановлено, что решением Киевского городского совета от декабря 2004 года был утвержден проект отвода земельного участка КПИ для строительства, эксплуатации и обслуживания учебно-жилищного комплекса в квартале, ограниченном улицами Индустриальной, Борщаговской и пер. Индустриальным в Соломенском районе.\r\nРаспоряжением Киевской городской государственной администрации от 2008 года предоставлено разрешение Национальному техническому университету осуществить проектирование и строительство учебно - жилого и торгово-офисного комплекса с наземно-подземным паркингом на данном земучастке.\r\nСтроительство ЖК "Генезис" на пер. Индустриальном\r\nВ то же время, по состоянию на текущий момент на данном участке корпорацией "Укрбуд" строится ЖК "Генезис".\r\nВ июле текущего года суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил им изъять в университете все необходимые документы о строительстве ЖК, а также копию приказа о назначении Згуровского ректором и его должностных обязанностях.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало полную проверку электронных деклараций ректора КПИ Згуровского.