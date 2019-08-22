В оппозиции настаивают на необходимости получения контрольных функций в новоизбранном парламенте

Закрепление контрольных функций за оппозиционными парламентскими фракциями является общепринятым в демократическом цивилизованном мире. На данный момент партия "Оппозиционная платформа-За життя" является единственной оппозиционной силой новоизбранного парламента, информирует портал zagittya.com.ua. В связи с этим, Оппозиционная платформа-За життя обратилась с письмом к Председателю Подготовительной депутатской группы по организации работы Верховной Рады Украины ІХ созыва Дмитрию Разумкову, отметив следующее:\r\n1) её представители должны возглавить такие комитеты как:\r\n- по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;\r\n- по вопросам свободы слова;\r\n- по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.\r\n Должны получить должности Первых заместителей председателей комитетов Верховной Рады Украины:\r\n- по вопросам бюджета;\r\n- по вопросам антикоррупционной политики;\r\n- по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.\r\n2) Именно народные депутаты от Оппозиционной платформы-За життя должны стать заместителями председателей комитетов Верховной Рады Украины:\r\n- по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;\r\n- по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;\r\n- по вопросам правоохранительной деятельности;\r\n- по вопросам экономического развития;\r\n- по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;\r\n- по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.\r\n3) Также за политической силой должны быть закреплены позиции секретарей комитетов Верховной Рады Украины:\r\n- по вопросам правовой политики;\r\n- по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;\r\n- по вопросам гуманитарной и информационной политики.\r\n\r\nУчастие народных депутатов Украины от политической партии "О Оппозиционная платформа-За життя" в руководящем составе вышеприведенных комитетов - единственная возможность эффективной реализации функций парламентской оппозиции и парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти, укрепление демократии и парламентаризма в Украине, - отмечает оппозиция в письме к Председателю Подготовительной депутатской группы по организации работы Верховной Рады Украины ІХ созыва.\r\n"Любой другой принцип распределения руководящих должностей в комитетах Верховной Рады будет продолжением позорной практики, проводимой режимом Порошенко, злоупотреблением властью и нарушением законов Украины, подлежащий соответствующему обжалованию", - подчеркивают оппозиционеры.\r\n\r\nКроме того, политическая сила настаивает на принятии Закона "Об оппозиции" и создании отдельного парламентского комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей.\r\n"Это стало бы действенным шагом для восстановления мира в Украине и позитивным сигналом для людей, оказавшихся по обе стороны линии разграничения", - указывает Оппозиционная платформа-За життя.