В оппозиции настаивают на необходимости получения контрольных функций в новоизбранном парламенте

Закрепление контрольных функций за оппозиционными парламентскими фракциями является общепринятым в демократическом цивилизованном мире. На данный момент партия "Оппозиционная платформа-За життя" является единственной оппозиционной силой новоизбранного парламента, информирует портал zagittya.com.ua. В связи с этим, Оппозиционная платформа-За життя обратилась с письмом к Председателю Подготовительной депутатской группы по организации работы Верховной Рады Украины ІХ ​​созыва Дмитрию Разумкову, отметив следующее:

1) её представители должны возглавить такие комитеты как:

- по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

- по вопросам свободы слова;

- по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Должны получить должности Первых заместителей председателей комитетов Верховной Рады Украины:

- по вопросам бюджета;

- по вопросам антикоррупционной политики;

- по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

2) Именно народные депутаты от Оппозиционной платформы-За життя должны стать заместителями председателей комитетов Верховной Рады Украины:

- по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

- по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

- по вопросам правоохранительной деятельности;

- по вопросам экономического развития;

- по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

- по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

3) Также за политической силой должны быть закреплены позиции секретарей комитетов Верховной Рады Украины:

- по вопросам правовой политики;

- по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

- по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Участие народных депутатов Украины от политической партии "О Оппозиционная платформа-За життя" в руководящем составе вышеприведенных комитетов - единственная возможность эффективной реализации функций парламентской оппозиции и парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти, укрепление демократии и парламентаризма в Украине, - отмечает оппозиция в письме к Председателю Подготовительной депутатской группы по организации работы Верховной Рады Украины ІХ ​​созыва.

"Любой другой принцип распределения руководящих должностей в комитетах Верховной Рады будет продолжением позорной практики, проводимой режимом Порошенко, злоупотреблением властью и нарушением законов Украины, подлежащий соответствующему обжалованию", - подчеркивают оппозиционеры.

Кроме того, политическая сила настаивает на принятии Закона "Об оппозиции" и создании отдельного парламентского комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей.

"Это стало бы действенным шагом для восстановления мира в Украине и позитивным сигналом для людей, оказавшихся по обе стороны линии разграничения", - указывает Оппозиционная платформа-За життя.