Львовский физматлицей получит 1 млн гривен за лучшие результаты на ВНО

Львов выделил 1 млн гривен Львовскому физико-математическому лицею за лучшие в стране результаты на внешнем независимом тестировании.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Львовский физико-математический лицей - первый в рейтинге украинских школ по итогам внешнего тестирования", - говорится в сообщении.

За лучшие результаты на тестировании Львовский физико-математический лицей дополнительно получит от города 1 млн гривен.

Информационно-образовательный ресурс "Освита.ua" обнародовал рейтинг общеобразовательных школ Украины по итогам внешнего тестирования 2019 года.

В рейтинг вошло 200 школ, выпускники которых показали лучшие результаты внешнего независимого оценивания.

Возглавил список Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Всего в рейтинг вошло 17 школ Львова.

В этом году во Львове 31 выпускник получил 200 баллов на тестировании.

В рамках реализации программы поддержки одаренной молодежи эти абитуриенты получили 5 тыс. гривен, а набравшие 400 баллов - по 10 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, с 2018 года Львовский городской совет установил премии для школьников по 20 тыс. гривен за 600 баллов по трем предметам на внешнем независимом тестировании.

На тестировании по одному предмету можно максимально набрать 200 баллов.