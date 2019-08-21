СБУ и пограничники изъяли контрабанду 0,6 кг кокаина во Львовской области

Сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники изъяли контрабанду 0,6 кг кокаина в пункте пропуска "Краковец" во Львовской области. Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.\r\n"В пункте пропуска "Краковец" правоохранители задержали украинца, который пытался ввезти в Украину контрабандные наркотики", - говорится в сообщении.\r\nПо опережающей информации от сотрудников Управления СБУ в Киевской области пограничники направили на дополнительный осмотр автомобиль марки "Мицубиси" украинской регистрации.\r\nЗа рулем транспортного средства был 52-летний житель Днепропетровской области, который направлялся в Украину.\r\nВ ходе осмотра салона его автомобиля с помощью служебной собаки в полостях панели приборов с автомагнитолой был найден вакуумный пакет с веществом белого цвета.\r\nВ ходе проведенного экспресс-анализа было установлено, что в пакете наркотическое вещество "кокаин", общим весом 580 грамм.\r\nГражданин Украины был задержан, в его действиях усматриваются признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, cотрудники Службы безопасности Украины задержали двух подозреваемых в сбыте 1 кг кокаина стоимостью 200 тыс. долларов в Киеве.